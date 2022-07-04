https://ria.ru/20220704/morozov-1799987751.html

Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством

Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством - РИА Новости, 04.07.2022

Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством

Необходимо на всех международных площадках объявить, что США поставляют Украине данные со спутников для боевых действий, это агрессия против России, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T06:44

2022-07-04T06:44

2022-07-04T06:44

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сша

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в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Необходимо на всех международных площадках объявить, что США поставляют Украине данные со спутников для боевых действий, это агрессия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до украинского ракетного удара по российскому городу."А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине", — отметил Морозов.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. По данным МО РФ, ПВО уничтожила все три ракеты в воздухе, однако обломки одной из них упали. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 домов. По данным СК РФ, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе ребенок.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1799985051.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, украина, в мире