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Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством - РИА Новости, 04.07.2022
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Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством
Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством - РИА Новости, 04.07.2022
Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством
Необходимо на всех международных площадках объявить, что США поставляют Украине данные со спутников для боевых действий, это агрессия против России, заявил РИА... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T06:44
2022-07-04T06:44
россия
сша
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в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Необходимо на всех международных площадках объявить, что США поставляют Украине данные со спутников для боевых действий, это агрессия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до украинского ракетного удара по российскому городу."А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине", — отметил Морозов.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. По данным МО РФ, ПВО уничтожила все три ракеты в воздухе, однако обломки одной из них упали. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 домов. По данным СК РФ, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе ребенок.
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россия, сша, украина, в мире
06:44 04.07.2022
 
Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством

Депутат Госдумы Морозов назвал передачу Киеву спутниковых снимков агрессией против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Необходимо на всех международных площадках объявить, что США поставляют Украине данные со спутников для боевых действий, это агрессия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до украинского ракетного удара по российскому городу.

"Теперь стало очевидным, что эта информация используется для обстрелов российских городов. Фактически это участие в войне на стороне Украины и агрессия против России. Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством", — сказал он.

"А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине", — отметил Морозов.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. По данным МО РФ, ПВО уничтожила все три ракеты в воздухе, однако обломки одной из них упали. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 домов. По данным СК РФ, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе ребенок.
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