Депутат Госдумы предложил объявить США террористическим государством
Депутат Госдумы Морозов назвал передачу Киеву спутниковых снимков агрессией против России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Необходимо на всех международных площадках объявить, что США поставляют Украине данные со спутников для боевых действий, это агрессия против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее корреспонденты РИА Новости обнаружили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до украинского ракетного удара по российскому городу.
"Теперь стало очевидным, что эта информация используется для обстрелов российских городов. Фактически это участие в войне на стороне Украины и агрессия против России. Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством", — сказал он.
"А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине", — отметил Морозов.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. По данным МО РФ, ПВО уничтожила все три ракеты в воздухе, однако обломки одной из них упали. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 65 домов. По данным СК РФ, три человека погибли, двое пропали без вести, в том числе ребенок.