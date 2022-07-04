https://ria.ru/20220704/mishustin-1800119883.html

Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности

Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что общими усилиями будут выработаны предложения, как промышленности РФ эффективнее преодолеть сегодняшние... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:54

2022-07-04T14:54

2022-07-04T15:11

экономика

михаил мишустин

иннопром

екатеринбург

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800109370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b08366cafe01c70ffa7b99dc3529c2c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что общими усилиями будут выработаны предложения, как промышленности РФ эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы."Рассчитываю, что общими усилиями экспертов, предпринимателей, представителей органов власти в ходе предстоящих обсуждений будут выработаны предложения, как российской промышленности эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".Он напомнил, что тема выставки в этом году - "Промышленный переход".Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений."Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней анонсировано участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями ждут участников из 25 стран мира.

https://ria.ru/20220704/promyshlennost-1800115476.html

https://ria.ru/20220704/izolyatsiya-1800112977.html

екатеринбург

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург, казахстан