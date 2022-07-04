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Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности
Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что общими усилиями будут выработаны предложения, как промышленности РФ эффективнее преодолеть сегодняшние... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:54
2022-07-04T15:11
экономика
михаил мишустин
иннопром
екатеринбург
казахстан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что общими усилиями будут выработаны предложения, как промышленности РФ эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы."Рассчитываю, что общими усилиями экспертов, предпринимателей, представителей органов власти в ходе предстоящих обсуждений будут выработаны предложения, как российской промышленности эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".Он напомнил, что тема выставки в этом году - "Промышленный переход".Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений."Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней анонсировано участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями ждут участников из 25 стран мира.
https://ria.ru/20220704/promyshlennost-1800115476.html
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экономика, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург, казахстан
14:54 04.07.2022 (обновлено: 15:11 04.07.2022)
 
Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности

Премьер Мишустин призвал выработать предложения, как преодолеть вызовы в промышленности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает международную промышленную выставку "Иннопром-2022" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает международную промышленную выставку Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает международную промышленную выставку "Иннопром-2022" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что общими усилиями будут выработаны предложения, как промышленности РФ эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы.
"Рассчитываю, что общими усилиями экспертов, предпринимателей, представителей органов власти в ходе предстоящих обсуждений будут выработаны предложения, как российской промышленности эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:46
Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет
Он напомнил, что тема выставки в этом году - "Промышленный переход".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней анонсировано участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями ждут участников из 25 стран мира.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:40
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать
 
ЭкономикаМихаил МишустинИннопромЕкатеринбургКазахстан
 
 
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