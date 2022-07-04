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Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром". РИА Новости, 04.07.2022
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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром".
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353
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353
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LIVE: Выступление Михаила Мишустина на стратегической сессии ИННОПРОМ-2022
LIVE: Выступление Михаила Мишустина на стратегической сессии ИННОПРОМ-2022
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михаил мишустин, иннопром, видео
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром".
2022-07-04T14:45
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PT82M36S
14:45 04.07.2022 (обновлено: 15:06 04.07.2022)
 

Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция

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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром".
 
Михаил МишустинИннопром
 
 
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