https://ria.ru/20220704/mishustin-1800097643.html
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром". РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:45
2022-07-04T14:45
2022-07-04T15:06
михаил мишустин
иннопром
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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром".
РИА Новости
1
5
4.7
96
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Выступление Михаила Мишустина на стратегической сессии ИННОПРОМ-2022
LIVE: Выступление Михаила Мишустина на стратегической сессии ИННОПРОМ-2022
2022-07-04T14:45
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PT82M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, иннопром, видео
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром".
2022-07-04T14:45
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PT82M36S
14:45 04.07.2022 (обновлено: 15:06 04.07.2022)
Мишустин участвует в стратегической сессии "Иннопрома". Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в главной стратегической сессии выставки "Иннопром".