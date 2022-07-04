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Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города - РИА Новости, 04.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220704/mir-1800063450.html
Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города
Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города - РИА Новости, 04.07.2022
Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру и молитве после обстрела города в воскресенье, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:24
2022-07-04T12:57
религия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру и молитве после обстрела города в воскресенье, следует из заявления, опубликованного на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
https://ria.ru/20220316/mir-1778493280.html
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россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), белгород, вячеслав гладков
12:24 04.07.2022 (обновлено: 12:57 04.07.2022)
 
Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города

Митрополит Белгородский призвал молиться "о прекращении кровопролития"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру и молитве после обстрела города в воскресенье, следует из заявления, опубликованного на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

"Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома. Пора, по слову Священного Писания, "перековать мечи на орала" (Ис.2:4). Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле", - говорится в заявлении.

Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
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