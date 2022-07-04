https://ria.ru/20220704/mir-1800063450.html

Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города

Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города - РИА Новости, 04.07.2022

Митрополит Белгородский обратился к верующим после обстрела города

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру и молитве после обстрела города в воскресенье, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:24

2022-07-04T12:24

2022-07-04T12:57

религия

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру и молитве после обстрела города в воскресенье, следует из заявления, опубликованного на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

https://ria.ru/20220316/mir-1778493280.html

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россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), белгород, вячеслав гладков