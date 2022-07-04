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Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия" - РИА Новости, 04.07.2022
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Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия"
Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия" - РИА Новости, 04.07.2022
Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия"
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать с Ракетно-космической корпорации (РКК)... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:57
2022-07-04T13:57
происшествия
россия
ркк "энергия"
роскосмос
ангара (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать с Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" более 973 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.Суд в июне 2021 года взыскал с ответчика в пользу Минобороны около 212 миллионов рублей. Впоследствии решение, несмотря на жалобы истца, оставили в силе апелляционный и окружной суды. На стадии исполнения судебного акта стороны заключили мировое соглашение. По его условиям, "Энергия" выплатит министерству около 212 миллионов рублей 21 равным платежом с 1 января 2029 по 31 декабря 2049 года.Изначально этот иск был заявлен о взыскании более 453 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года ценой более 18,1 миллиарда рублей на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Персей-КВ". Но в ходе рассмотрения суд объединил это дело с делом по иску на 7 миллионов рублей, а затем истец увеличил общую сумму исковых требований до более 973 миллионов рублей. Претензии Минобороны как заказчика связаны с нарушением ответчиком сроков выполнения 12 этапов ОКР.Стороны уже судились по этому госконтракту. Так, по иску Минобороны на 5 миллиардов рублей суды трех инстанций ранее взыскали с РКК "Энергия" около 52 миллионов рублей, а по иску на 3,5 миллиарда рублей - более 94 миллионов. В новом споре суд пришел к выводу, что по вине исполнителя допущена просрочка по пяти этапам ОКР - в частности, из-за слабой организации работ с предприятиями-соисполнителями "Энергия" в 2018 году не обеспечила создание высокоскоростной абонентской аппаратуры ретрансляции для разгонного блока.Неустойка по этим этапам составила около 424 миллионов рублей, но суд счел возможным уменьшить ее вдвое, "исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела". В то же время суд пришел к выводу, что выполнение работ по семи остальным этапам ОКР было невозможно из-за неисполнения встречных обязательств истца, поэтому во взыскании неустойки в этой части работ суд полностью отказал.РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС. РКК "Энергия" в интересах Минобороны выполняет сейчас два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока под ракету "Ангара" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.
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происшествия, россия, ркк "энергия", роскосмос, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)
13:57 04.07.2022
 
Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия"

Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия" на 973 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать с Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" более 973 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.
Суд в июне 2021 года взыскал с ответчика в пользу Минобороны около 212 миллионов рублей. Впоследствии решение, несмотря на жалобы истца, оставили в силе апелляционный и окружной суды. На стадии исполнения судебного акта стороны заключили мировое соглашение. По его условиям, "Энергия" выплатит министерству около 212 миллионов рублей 21 равным платежом с 1 января 2029 по 31 декабря 2049 года.
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Изначально этот иск был заявлен о взыскании более 453 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года ценой более 18,1 миллиарда рублей на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Персей-КВ". Но в ходе рассмотрения суд объединил это дело с делом по иску на 7 миллионов рублей, а затем истец увеличил общую сумму исковых требований до более 973 миллионов рублей. Претензии Минобороны как заказчика связаны с нарушением ответчиком сроков выполнения 12 этапов ОКР.
Стороны уже судились по этому госконтракту. Так, по иску Минобороны на 5 миллиардов рублей суды трех инстанций ранее взыскали с РКК "Энергия" около 52 миллионов рублей, а по иску на 3,5 миллиарда рублей - более 94 миллионов. В новом споре суд пришел к выводу, что по вине исполнителя допущена просрочка по пяти этапам ОКР - в частности, из-за слабой организации работ с предприятиями-соисполнителями "Энергия" в 2018 году не обеспечила создание высокоскоростной абонентской аппаратуры ретрансляции для разгонного блока.
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Неустойка по этим этапам составила около 424 миллионов рублей, но суд счел возможным уменьшить ее вдвое, "исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела". В то же время суд пришел к выводу, что выполнение работ по семи остальным этапам ОКР было невозможно из-за неисполнения встречных обязательств истца, поэтому во взыскании неустойки в этой части работ суд полностью отказал.
РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС. РКК "Энергия" в интересах Минобороны выполняет сейчас два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока под ракету "Ангара" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.
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