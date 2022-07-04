https://ria.ru/20220704/melitopol-1800100921.html

В Мелитополе открылся российский ЗАГС

В Мелитополе открылся российский ЗАГС - РИА Новости, 04.07.2022

В Мелитополе открылся российский ЗАГС

Отделение российского ЗАГСа открылось в понедельник в Мелитополе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:57

2022-07-04T13:57

2022-07-04T16:06

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отделение российского ЗАГСа открылось в понедельник в Мелитополе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России."Четвертого июля начал свою работу отдел ЗАГСа в городе Мелитополь. В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.Уточняется, что за получением большинства таких услуг могут обратиться в том числе люди, которые еще не оформили гражданство России. Дополнительно возможно получить повторные свидетельства российского образца, в случае если первичная регистрация была произведена в Мелитополе или Мелитопольском районе и соответствующие документы были утрачены.Указанные документы необходимы для получения мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.В июне российский отдел ЗАГСа был открыт в Херсоне. За прошедшую неделю для оформления документов туда обратились более 350 человек, в том числе была проведена торжественная регистрация брака.

https://ria.ru/20220614/melitopol-1795312398.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, россия, херсон, в мире