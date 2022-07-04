13:57 04.07.2022 (обновлено: 16:06 04.07.2022)
В Мелитополе открылся российский ЗАГС
Минюст: в Мелитополе начал работать российский ЗАГС
Военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отделение российского ЗАГСа открылось в понедельник в Мелитополе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.
"Четвертого июля начал свою работу отдел ЗАГСа в городе Мелитополь. В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за получением большинства таких услуг могут обратиться в том числе люди, которые еще не оформили гражданство России. Дополнительно возможно получить повторные свидетельства российского образца, в случае если первичная регистрация была произведена в Мелитополе или Мелитопольском районе и соответствующие документы были утрачены.
Указанные документы необходимы для получения мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.
В июне российский отдел ЗАГСа был открыт в Херсоне. За прошедшую неделю для оформления документов туда обратились более 350 человек, в том числе была проведена торжественная регистрация брака.