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В Мелитополе открылся российский ЗАГС - РИА Новости, 04.07.2022
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https://ria.ru/20220704/melitopol-1800100921.html
В Мелитополе открылся российский ЗАГС
В Мелитополе открылся российский ЗАГС - РИА Новости, 04.07.2022
В Мелитополе открылся российский ЗАГС
Отделение российского ЗАГСа открылось в понедельник в Мелитополе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:57
2022-07-04T16:06
специальная военная операция на украине
мелитополь
россия
херсон
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отделение российского ЗАГСа открылось в понедельник в Мелитополе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России."Четвертого июля начал свою работу отдел ЗАГСа в городе Мелитополь. В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.Уточняется, что за получением большинства таких услуг могут обратиться в том числе люди, которые еще не оформили гражданство России. Дополнительно возможно получить повторные свидетельства российского образца, в случае если первичная регистрация была произведена в Мелитополе или Мелитопольском районе и соответствующие документы были утрачены.Указанные документы необходимы для получения мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.В июне российский отдел ЗАГСа был открыт в Херсоне. За прошедшую неделю для оформления документов туда обратились более 350 человек, в том числе была проведена торжественная регистрация брака.
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мелитополь, россия, херсон, в мире
13:57 04.07.2022 (обновлено: 16:06 04.07.2022)
 
В Мелитополе открылся российский ЗАГС

Минюст: в Мелитополе начал работать российский ЗАГС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Мелитополе
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отделение российского ЗАГСа открылось в понедельник в Мелитополе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.
"Четвертого июля начал свою работу отдел ЗАГСа в городе Мелитополь. В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за получением большинства таких услуг могут обратиться в том числе люди, которые еще не оформили гражданство России. Дополнительно возможно получить повторные свидетельства российского образца, в случае если первичная регистрация была произведена в Мелитополе или Мелитопольском районе и соответствующие документы были утрачены.
Указанные документы необходимы для получения мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.
В июне российский отдел ЗАГСа был открыт в Херсоне. За прошедшую неделю для оформления документов туда обратились более 350 человек, в том числе была проведена торжественная регистрация брака.
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