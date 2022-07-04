04:57 04.07.2022 (обновлено: 10:55 04.07.2022)
Запад попал в ловушку "Уловки-22"
Профессор Дани: Запад попал в ловушку "Уловки-22" из-за роста цен на энергоносители
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Запад попал в сети ловушки, известной как "Уловка-22", пишет британское издание Express со ссылкой на слова профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.
Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. "Она (инфляция. — Прим. ред.) вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех", — отметил эксперт.
Дани констатировал, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем. "Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации "Уловка-22", когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата", — заявил он.
"В глобальном масштабе, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, где доступны энергия и газ, на начальном этапе может произойти стабилизация, но я думаю, что для перезагрузки нужен долгосрочный сценарий", — заключил Дани.
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"Уловка-22" — целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.