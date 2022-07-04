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В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве

В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве - РИА Новости, 04.07.2022

В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве

Жители столицы выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики у посольства Великобритании, сообщили на портале мэра и правительства... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:12

2022-07-04T15:12

2022-07-04T16:52

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители столицы выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики у посольства Великобритании, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.Голосование проходило на портале "Активный гражданин".Всего участвовали 109 603 человека. Из них 56, 85 процента высказались за территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 10,64% — территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 13,78% — территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии). За четвертый вариант — привлечение специалистов — проголосовали 18,73 процента участников.Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США: победил вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, лнр, великобритания, общество