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В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве - РИА Новости, 04.07.2022
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В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве
В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве - РИА Новости, 04.07.2022
В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве
Жители столицы выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики у посольства Великобритании, сообщили на портале мэра и правительства... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:12
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители столицы выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики у посольства Великобритании, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.Голосование проходило на портале "Активный гражданин".Всего участвовали 109 603 человека. Из них 56, 85 процента высказались за территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 10,64% — территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 13,78% — территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии). За четвертый вариант — привлечение специалистов — проголосовали 18,73 процента участников.Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США: победил вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
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москва, лнр, великобритания, общество
15:12 04.07.2022 (обновлено: 16:52 04.07.2022)
 
В честь ЛНР назовут территорию у посольства Британии в Москве

Москвичи выбрали территорию для наименования в честь ЛНР у посольства Британии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТерритория у посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которая получит название "Площадь Луганской Народной Республики"
Территория у посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которая получит название Площадь Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители столицы выбрали территорию для наименования в честь Луганской Народной Республики у посольства Великобритании, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
Голосование проходило на портале "Активный гражданин".
Всего участвовали 109 603 человека. Из них 56, 85 процента высказались за территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 10,64% — территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 13,78% — территорию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).
За четвертый вариант — привлечение специалистов — проголосовали 18,73 процента участников.
Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США: победил вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова общается с местными жителями в Лисичанске
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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