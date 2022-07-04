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В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР - РИА Новости, 04.07.2022
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В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР
В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР - РИА Новости, 04.07.2022
В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР
Памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Костасу Кубилинскасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе испачкали красной краской, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:20
2022-07-04T11:20
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Костасу Кубилинскасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе испачкали красной краской, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы."В Вильнюсе на кладбище Антакальниса замечен испачканный красной краской памятник Костасу Кубилинскасу. Собран материал в соответствии с частью первой статьи 187 УК Литвы (уничтожение или порча чужого имущества)", - говорится в сообщении.Костас Кубилинскас - литовский детский поэт, переводчик на литовский язык произведений Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Самуила Маршака. В 1946 году был завербован органами госбезопасности Литовской ССР. Участвовал в ликвидации вожака "лесных братьев" в Дзукии Бенедиктаса Лабенскаса и других ячеек антисоветского сопротивления. Похоронен на Антакальнисском кладбище.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220529/pamyatnik-1791594962.html
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в мире, александр пушкин, самуил маршак, сергей лавров, россия, литва, вильнюс
11:20 04.07.2022
 
В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР

В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Кубилинскасу

© РИА Новости / М. Сакалаускас / Перейти в фотобанкПамятник литовскому поэту Костасу Кубилинскасу в Вильнюсе
Памятник литовскому поэту Костасу Кубилинскасу в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / М. Сакалаускас
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Памятник литовскому поэту Костасу Кубилинскасу в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Костасу Кубилинскасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе испачкали красной краской, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы.
Вильнюсе на кладбище Антакальниса замечен испачканный красной краской памятник Костасу Кубилинскасу. Собран материал в соответствии с частью первой статьи 187 УК Литвы (уничтожение или порча чужого имущества)", - говорится в сообщении.
Баллончик с краской - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 19:44
Вандалы осквернили памятник Суворову в городе Измаил на Украине
Костас Кубилинскас - литовский детский поэт, переводчик на литовский язык произведений Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Самуила Маршака. В 1946 году был завербован органами госбезопасности Литовской ССР. Участвовал в ликвидации вожака "лесных братьев" в Дзукии Бенедиктаса Лабенскаса и других ячеек антисоветского сопротивления. Похоронен на Антакальнисском кладбище.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 06:23
В Приморье вандалы осквернили Аллею летчиков
 
В миреАлександр ПушкинСамуил МаршакСергей ЛавровРоссияЛитваВильнюс
 
 
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