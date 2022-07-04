В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР
В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Кубилинскасу
© РИА Новости / М. Сакалаускас / Перейти в фотобанкПамятник литовскому поэту Костасу Кубилинскасу в Вильнюсе
Памятник литовскому поэту Костасу Кубилинскасу в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Костасу Кубилинскасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе испачкали красной краской, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы.
Костас Кубилинскас - литовский детский поэт, переводчик на литовский язык произведений Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Самуила Маршака. В 1946 году был завербован органами госбезопасности Литовской ССР. Участвовал в ликвидации вожака "лесных братьев" в Дзукии Бенедиктаса Лабенскаса и других ячеек антисоветского сопротивления. Похоронен на Антакальнисском кладбище.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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