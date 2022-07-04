https://ria.ru/20220704/litva-1800040885.html

В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР

В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР - РИА Новости, 04.07.2022

В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР

Памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Костасу Кубилинскасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе испачкали красной краской, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:20

2022-07-04T11:20

2022-07-04T11:20

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР Костасу Кубилинскасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе испачкали красной краской, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы."В Вильнюсе на кладбище Антакальниса замечен испачканный красной краской памятник Костасу Кубилинскасу. Собран материал в соответствии с частью первой статьи 187 УК Литвы (уничтожение или порча чужого имущества)", - говорится в сообщении.Костас Кубилинскас - литовский детский поэт, переводчик на литовский язык произведений Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Самуила Маршака. В 1946 году был завербован органами госбезопасности Литовской ССР. Участвовал в ликвидации вожака "лесных братьев" в Дзукии Бенедиктаса Лабенскаса и других ячеек антисоветского сопротивления. Похоронен на Антакальнисском кладбище.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220529/pamyatnik-1791594962.html

https://ria.ru/20220606/alleya-1793349214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр пушкин, самуил маршак, сергей лавров, россия, литва, вильнюс