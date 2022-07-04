https://ria.ru/20220704/kurs-1800137340.html
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей - РИА Новости, 04.07.2022
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:59
2022-07-04T15:59
2022-07-04T15:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 55,09 рубля, евро — до 57,18 рубля