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Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей - РИА Новости, 04.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220704/kurs-1800137340.html
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей - РИА Новости, 04.07.2022
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:59
2022-07-04T15:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
15:59 04.07.2022
 
Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 55,09 рубля, евро — до 57,18 рубля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло с символикой евро и доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 03:07
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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