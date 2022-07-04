https://ria.ru/20220704/kurs-1800137340.html

Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей

Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей - РИА Новости, 04.07.2022

Курс доллара на вторник поднялся выше 55 рублей, евро — 57 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:59

2022-07-04T15:59

2022-07-04T15:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля, курс евро - на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20220701/dollar-1799449484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия