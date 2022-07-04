https://ria.ru/20220704/kurs-1800036180.html
Курс доллара подскочил выше 56 рублей
Курс доллара подскочил выше 56 рублей - РИА Новости, 04.07.2022
Курс доллара подскочил выше 56 рублей
Доллар и евро в начале сессии обновили максимум к рублю с 20 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:07
2022-07-04T11:07
2022-07-04T11:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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динамика курсов валют
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Доллар и евро в начале сессии обновили максимум к рублю с 20 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Российская валюта ослабла по отношению к американской до отметки 56,51 рубля за доллар, и 58,9 рубля за евро.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.В конце июня рубль укрепился до максимумов 2015 года до 51,8 за доллар и 54,55 за евро. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, российская валюта переукреплена. Оптимальным для промышленности он назвал коридор 70-80 рублей за доллар. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что попытка искусственно вернуть курс нацвалюты к прежним показателям могут привести к девальвации. Регулятор намерен и дальше придерживаться политики плавающего курса.Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.
https://ria.ru/20220615/rubl-1795460934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, курс доллара, россия, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, евро, рубль, курс рубля
11:07 04.07.2022 (обновлено: 11:53 04.07.2022)
Курс доллара подскочил выше 56 рублей
Курс рубля снизился к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Доллар и евро в начале сессии обновили максимум к рублю с 20 июня, следует
из динамики торгов на Московской бирже.
Российская валюта ослабла по отношению к американской до отметки 56,51 рубля за доллар, и 58,9 рубля за евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.
В конце июня рубль укрепился до максимумов 2015 года до 51,8 за доллар и 54,55 за евро.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова
, российская валюта переукреплена. Оптимальным для промышленности он назвал коридор 70-80 рублей за доллар.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
заявила, что попытка искусственно вернуть курс нацвалюты к прежним показателям могут привести к девальвации. Регулятор намерен и дальше придерживаться политики плавающего курса.
Банк России в конце 2014 года отказался от практики валютного коридора и от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в условиях, угрожающих финансовой стабильности страны.