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ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты - РИА Новости, 04.07.2022
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ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты
ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты - РИА Новости, 04.07.2022
ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты
Центральноафриканская республика (ЦАР) объявила о запуске проекта национальной криптовалюты Sango Coin. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:15
2022-07-04T13:15
технологии
африка
цар
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) объявила о запуске проекта национальной криптовалюты Sango Coin.Валюта была названа в честь языка санго, наряду с французским имеющим статус государственного в ЦАР."Sango Coin станет валютой нового поколения для Центральноафриканской республики. Она будет служить воротами к природным ресурсам страны", - цитирует профильное издание Criptonomist президента Фостин-Аршанжа Туадера, выступавшего с речью, посвященной запуску проекта.Страна планирует использовать Sango Coin для создания криптоэкономики, основанной на частных инвестициях. В частности, президент планирует превратить Обезьяний остров, расположенный напротив столицы на реке Убанги, в "крипто-остров" - безналоговую зону, где будут построены дворцы, казино, большой стадион и аквапарк.Министр финансов страны Эрве Ндоба объяснил, что Sango Coin будет государственной валютой, привязанной к биткоину, подобно тому, как есть криптовалюты, привязанные к фидуциарным активам, например, стейблкойн.В апреле ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".
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технологии, африка, цар
13:15 04.07.2022
 
ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты

ЦАР запустила проект национальной криптовалюты Sango Coin

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) объявила о запуске проекта национальной криптовалюты Sango Coin.
Валюта была названа в честь языка санго, наряду с французским имеющим статус государственного в ЦАР.
"Sango Coin станет валютой нового поколения для Центральноафриканской республики. Она будет служить воротами к природным ресурсам страны", - цитирует профильное издание Criptonomist президента Фостин-Аршанжа Туадера, выступавшего с речью, посвященной запуску проекта.
Страна планирует использовать Sango Coin для создания криптоэкономики, основанной на частных инвестициях. В частности, президент планирует превратить Обезьяний остров, расположенный напротив столицы на реке Убанги, в "крипто-остров" - безналоговую зону, где будут построены дворцы, казино, большой стадион и аквапарк.
Министр финансов страны Эрве Ндоба объяснил, что Sango Coin будет государственной валютой, привязанной к биткоину, подобно тому, как есть криптовалюты, привязанные к фидуциарным активам, например, стейблкойн.
В апреле ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".
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