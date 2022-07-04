https://ria.ru/20220704/kriptovalyuta-1800083262.html

ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты

ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты - РИА Новости, 04.07.2022

ЦАР объявила о запуске проекта национальной криптовалюты

Центральноафриканская республика (ЦАР) объявила о запуске проекта национальной криптовалюты Sango Coin. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:15

2022-07-04T13:15

2022-07-04T13:15

технологии

африка

цар

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) объявила о запуске проекта национальной криптовалюты Sango Coin.Валюта была названа в честь языка санго, наряду с французским имеющим статус государственного в ЦАР."Sango Coin станет валютой нового поколения для Центральноафриканской республики. Она будет служить воротами к природным ресурсам страны", - цитирует профильное издание Criptonomist президента Фостин-Аршанжа Туадера, выступавшего с речью, посвященной запуску проекта.Страна планирует использовать Sango Coin для создания криптоэкономики, основанной на частных инвестициях. В частности, президент планирует превратить Обезьяний остров, расположенный напротив столицы на реке Убанги, в "крипто-остров" - безналоговую зону, где будут построены дворцы, казино, большой стадион и аквапарк.Министр финансов страны Эрве Ндоба объяснил, что Sango Coin будет государственной валютой, привязанной к биткоину, подобно тому, как есть криптовалюты, привязанные к фидуциарным активам, например, стейблкойн.В апреле ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".

https://ria.ru/20220617/molua-1795942903.html

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технологии, африка, цар