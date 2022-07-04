https://ria.ru/20220704/koty-1800091103.html
Кошачий приют в Пскове принял 43 "котов-беженцев" из Мариуполя
Кошачий приют в Пскове принял 43 "котов-беженцев" из Мариуполя - РИА Новости, 04.07.2022
Кошачий приют в Пскове принял 43 "котов-беженцев" из Мариуполя
Частный кошачий приют "Шануар" в Пскове принял 43 котов, доставленных их Мариуполя, после оказания необходимой помощи им найдут хозяев - заявки уже есть,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:32
2022-07-04T13:32
2022-07-04T13:32
общество
псков
мариуполь
донецк (днр)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Частный кошачий приют "Шануар" в Пскове принял 43 котов, доставленных их Мариуполя, после оказания необходимой помощи им найдут хозяев - заявки уже есть, рассказала РИА Новости хозяйка приюта Ирина Шембурская."К нам прибыло две партии животных из Мариуполя: 13 котиков приехали 23 июня и еще 33 – в прошлый четверг. Они были измождены и обезвожены, с ожогами и различными травмами. В целом состоянию у них тяжелое", - сказала она.По словам Шембурской, мариупольские коты доставляются из приюта в Донецке при помощи волонтеров, преодолевая расстояние в 1,9 тысячи километров. После того, как животные пройдут карантин, будут вылечены и привиты, им найдут хозяев."Они все будут пристроены. Заявки уже есть, и в целом можно сказать, что люди ждут этих питомцев", - заключила собеседница агентства.Как сообщается на официальной странице "Шануара" в соцсети "ВКонтакте", коты из Мариуполя в псковском приюте ведут себя хорошо, не дерутся друг с другом и не скандалят.
https://ria.ru/20220701/kot-1799477760.html
псков
мариуполь
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, псков, мариуполь, донецк (днр)
Кошачий приют в Пскове принял 43 "котов-беженцев" из Мариуполя
Частный кошачий приют в Пскове принял 43 "котов-беженцев" из Мариуполя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Частный кошачий приют "Шануар" в Пскове принял 43 котов, доставленных их Мариуполя, после оказания необходимой помощи им найдут хозяев - заявки уже есть, рассказала РИА Новости хозяйка приюта Ирина Шембурская.
"К нам прибыло две партии животных из Мариуполя
: 13 котиков приехали 23 июня и еще 33 – в прошлый четверг. Они были измождены и обезвожены, с ожогами и различными травмами. В целом состоянию у них тяжелое", - сказала она.
По словам Шембурской, мариупольские коты доставляются из приюта в Донецке
при помощи волонтеров, преодолевая расстояние в 1,9 тысячи километров. После того, как животные пройдут карантин, будут вылечены и привиты, им найдут хозяев.
"Они все будут пристроены. Заявки уже есть, и в целом можно сказать, что люди ждут этих питомцев", - заключила собеседница агентства.
Как сообщается на официальной странице "Шануара" в соцсети "ВКонтакте", коты из Мариуполя в псковском приюте ведут себя хорошо, не дерутся друг с другом и не скандалят.