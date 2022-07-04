https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800044197.html
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2022
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
За сутки в РФ выявлено 2866 новых случаев COVID-19, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:33
2022-07-04T11:33
2022-07-04T11:33
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 2866 новых случаев COVID-19, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 2276 человек после коронавирусной инфекции, что на 12,3% меньше в сравнении с 3 июля."Выявлено 2866 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении."По состоянию на 4 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 568 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 26 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в 14 субъектах.
https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800013754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 2866 случаев COVID-19, выздоровели 2276, умерли 43 человека