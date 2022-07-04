https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800044197.html

В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2022

В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19

За сутки в РФ выявлено 2866 новых случаев COVID-19, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:33

2022-07-04T11:33

2022-07-04T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 2866 новых случаев COVID-19, скончались 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 2276 человек после коронавирусной инфекции, что на 12,3% меньше в сравнении с 3 июля."Выявлено 2866 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении."По состоянию на 4 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 568 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 26 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в 14 субъектах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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