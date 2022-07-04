https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800013754.html

Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы

Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы - РИА Новости, 04.07.2022

Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы

Правительство с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за распространения COVID-19, cообщил оперативный штаб по итогам заседания РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:04

2022-07-04T10:04

2022-07-04T10:48

распространение коронавируса

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за распространения COVID-19, cообщил оперативный штаб по итогам заседания с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой."Принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р", — говорится в сообщении.Речь идет о пересечении границы на наземных видах транспорта. Ограничения на въезд по воздуху и по морю отменены с 14 июня.В начале июля Роспотребнадзор отменил ковидные меры из-за улучшения эпидемиологической ситуации. В ведомстве считают маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.

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Варвара Скокшина

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