https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800013754.html
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы - РИА Новости, 04.07.2022
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы
Правительство с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за распространения COVID-19, cообщил оперативный штаб по итогам заседания РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:04
2022-07-04T10:04
2022-07-04T10:48
распространение коронавируса
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за распространения COVID-19, cообщил оперативный штаб по итогам заседания с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой."Принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р", — говорится в сообщении.Речь идет о пересечении границы на наземных видах транспорта. Ограничения на въезд по воздуху и по морю отменены с 14 июня.В начале июля Роспотребнадзор отменил ковидные меры из-за улучшения эпидемиологической ситуации. В ведомстве считают маловероятным значительный рост заражений штаммом "омикрон" в летнее время.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, россия, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм, туризм
10:04 04.07.2022 (обновлено: 10:48 04.07.2022)
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы
Россия с 15 июля снимет ограничения, введенные из-за COVID-19, на пересечение границы