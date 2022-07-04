https://ria.ru/20220704/koroleva-1799548812.html

Королева Норвегии Соня

Королева Норвегии Соня - РИА Новости, 04.07.2022

Королева Норвегии Соня

Королева Норвегии, жена короля Харальда V (Harald V) Соня (урожденная Соня Харальдсен, Sonja Haraldsen) родилась 4 июля 1937 года в Осло в семье состоятельного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T01:54

2022-07-04T01:54

2022-07-04T01:54

справки

норвегия

соня харальдсен (королева норвегии)

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Королева Норвегии, жена короля Харальда V (Harald V) Соня (урожденная Соня Харальдсен, Sonja Haraldsen) родилась 4 июля 1937 года в Осло в семье состоятельного предпринимателя. В 1954 году Соня окончила неполную среднюю школу. Училась в Осло по специальности "мастер по пошиву одежды". Дальнейшее образование получила в Швейцарии, в Лозанне, где изучала обществознание, бухгалтерский учет и освоила специальность модельера.Впоследствии экстерном закончила Университет Осло, сдав экзамен по специальностям "французский язык", "английский язык" и "история искусства" и получив степень магистра. В 1959 году Соня познакомилась с кронпринцем Норвегии Харальдом. В течение девяти лет они встречались тайно. Это был первый случай в истории норвежской монархии, когда кронпринц выбрал себе невесту некоролевских кровей. По данным СМИ, после того, как Харальд пригрозил остаться холостым, если ему не позволят жениться на Соне, отец Харальда король Улаф V дал разрешение на брак. Решение было достигнуто после специальных консультаций короля с парламентом по поводу выбора, сделанного сыном, и широкого обсуждения ситуации в норвежской прессе. Пара сыграла свадьбу 29 августа 1968 года в Осло, и Соня стала кронпринцессой. После смерти короля Улафа V и коронации Харальда V 21 января 1991 года Соня стала королевой Норвегии. Обязанности королевы многочисленны и разнообразны. Королева сопровождает короля во время государственных визитов за рубеж и вместе с ним принимает глав иностранных государств, прибывающих с официальными визитами в Норвегию. Каждый год король и королева совершают поездки в различные регионы страны, где они посещают несколько муниципальных образований. В ее обязанности входят приемы и встречи во дворце. Королева Соня активно участвует в общественной жизни. Широко известна ее деятельность в деле помощи беженцам по линии ООН, за которую Соня награждена памятной медалью Нансена от Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С 1987 года по 1990 год Соня была вице-президентом норвежского Красного Креста. Королева старается следить за важными мероприятиями организаций, занимающихся социальными вопросами. Перед Рождеством по традиции она посещает социальные учреждения для детей, женщин, престарелых, бездомных и наркоманов. Королева также является покровительницей Центра MIRA – ресурсного центра для женщин из числа меньшинств. Королева также покровительствует школьному образованию. В 2005 году она выступила с инициативой учредить школьную премию королевы Сони. Награда вручается один раз в два года норвежской школе, которая преуспела в обеспечении инклюзивности и равенства. У королевы Сони много увлечений, которые она сочетает с обязанностями первой леди. Королева интересуется культурой и искусством. Она патронирует Национальную оперу и балет Норвегии, Филармонию в Осло, фестиваль камерной музыки в Осло, ежегодный международный музыкальный конкурс Music International, носящий ее имя. Королева также интересуется изобразительным искусством. Работы из ее частной коллекции произведений искусства выставлялись недалеко от Осло в 2001 и 2012 годах, а также в Скандинавском доме в Нью-Йорке (США) в 2005 году. В 2011 году королева в сотрудничестве с художниками Кьеллом Нупеном, Орнульфом Опдалем и Оле Ларсеном учредила стипендию для художников, первоначально она присуждалась кандидатам из Северной Европы, но со временем стала международной. Королева сама является художником-графиком и керамистом, ее работы экспонировались на ряде выставок в Норвегии и за рубежом.Другая сфера интересов королевы – спорт. Соня принимала активное участие в подготовке зимней олимпиады в Лиллехаммере (1994), была почетным членом Олимпийского комитета и присутствует в качестве зрителя на многих спортивных соревнованиях. Сама королева также занимается спортом. Несколько пешеходных маршрутов и природных троп носят ее имя, она является почетным членом Норвежской ассоциации треккинга. К 80-летию королевы в 2017 году Норвежская ассоциация треккинга подарила статую, изображающую королеву в качестве туристки. Статуя находится в парке Королевского дворца. В 2017 году королева Соня была удостоена премии Трюсиль-Кнута – национальной награды, отмечающей мужество и способности справляться с трудностями. Она первая женщина, получившая эту награду. У королевской четы двое детей: принцесса Марта Луиза и наследный принц Хокон. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, норвегия, соня харальдсен (королева норвегии)