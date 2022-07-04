https://ria.ru/20220704/kopengagen-1799983167.html
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2022
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T02:00
2022-07-04T02:00
2022-07-04T02:20
в мире
дания
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.Стрельба в торговом центре Field's произошла в воскресенье вечером, посетители в панике покинули центр. Один человек задержан.Ранее глава столичной полиции Серен Томассен заявил о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре. По его словам, подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают, что произошедшее — теракт.
https://ria.ru/20220703/strelba-1799874323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания
02:00 04.07.2022 (обновлено: 02:20 04.07.2022)
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погибли три человека, еще трое в критическом состоянии