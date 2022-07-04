https://ria.ru/20220704/kopengagen-1799983167.html

При стрельбе в Копенгагене погибли три человека

При стрельбе в Копенгагене погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2022

При стрельбе в Копенгагене погибли три человека

Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T02:00

2022-07-04T02:00

2022-07-04T02:20

в мире

дания

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.Стрельба в торговом центре Field's произошла в воскресенье вечером, посетители в панике покинули центр. Один человек задержан.Ранее глава столичной полиции Серен Томассен заявил о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре. По его словам, подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают, что произошедшее — теракт.

https://ria.ru/20220703/strelba-1799874323.html

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дания