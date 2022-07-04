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При стрельбе в Копенгагене погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2022
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При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2022
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T02:00
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в мире
дания
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.Стрельба в торговом центре Field's произошла в воскресенье вечером, посетители в панике покинули центр. Один человек задержан.Ранее глава столичной полиции Серен Томассен заявил о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре. По его словам, подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают, что произошедшее — теракт.
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в мире, дания
02:00 04.07.2022 (обновлено: 02:20 04.07.2022)
 
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека

При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погибли три человека, еще трое в критическом состоянии

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Стрельба в торговом центре Field's произошла в воскресенье вечером, посетители в панике покинули центр. Один человек задержан.
Полиция в штате Техас - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 10:13
При стрельбе в американском Техасе погибли два человека
Ранее глава столичной полиции Серен Томассен заявил о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре. По его словам, подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают, что произошедшее — теракт.
 
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