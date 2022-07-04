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Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию - РИА Новости, 04.07.2022
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Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию
Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию - РИА Новости, 04.07.2022
Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию
Член президиума ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ всех созывов Николай Харитонов, комментируя поправки в конституцию, которые вступили в действие в 2020 году,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:24
2022-07-04T09:24
политика
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ всех созывов Николай Харитонов, комментируя поправки в конституцию, которые вступили в действие в 2020 году, обратил внимание на то, что их задачей является улучшение жизни людей, но нельзя ожидать, что это должно произойти "по щучьему велению"."Главное - лучшая жизнь. Социальное обеспечение. Вот в советское время я мог взять путевку за 10% "на юга". Бесплатное образование и здравоохранение было… Поправки чувствуются, если народу легче. А так говорить, что по щучьему велению (что-то произойдет) - и из-за поправок жизнь станет лучше, нельзя", - сообщил Харитонов РИА Новости.Отдельно он отметил, что группа экспертов от КПРФ тоже работала над поправками."Спорили. Часть их предложений отклонили, что-то взяли", - отметил политик.Также он обратил внимание на то, что благодаря поправкам Госдума будет утверждать министров."Немножко (присутствует) разделение полномочий - президент, Госдума. Но главное не в этом. Не в Совете Федерации или Думе, а в жизни людей", - добавил Харитонов.
https://ria.ru/20220427/putin-1785780631.html
https://ria.ru/20211119/popravki-1759783874.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф
09:24 04.07.2022
 
Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию

Депутат Харитонов о поправках в Конституцию: нельзя ждать перемен "по щучьему велению"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНиколай Харитонов
Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ всех созывов Николай Харитонов, комментируя поправки в конституцию, которые вступили в действие в 2020 году, обратил внимание на то, что их задачей является улучшение жизни людей, но нельзя ожидать, что это должно произойти "по щучьему велению".
"Главное - лучшая жизнь. Социальное обеспечение. Вот в советское время я мог взять путевку за 10% "на юга". Бесплатное образование и здравоохранение было… Поправки чувствуются, если народу легче. А так говорить, что по щучьему велению (что-то произойдет) - и из-за поправок жизнь станет лучше, нельзя", - сообщил Харитонов РИА Новости.
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Отдельно он отметил, что группа экспертов от КПРФ тоже работала над поправками.
"Спорили. Часть их предложений отклонили, что-то взяли", - отметил политик.
Также он обратил внимание на то, что благодаря поправкам Госдума будет утверждать министров.
"Немножко (присутствует) разделение полномочий - президент, Госдума. Но главное не в этом. Не в Совете Федерации или Думе, а в жизни людей", - добавил Харитонов.
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