https://ria.ru/20220704/konstitutsiya-1799999772.html

Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию

Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию - РИА Новости, 04.07.2022

Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал поправки в Конституцию

Член президиума ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ всех созывов Николай Харитонов, комментируя поправки в конституцию, которые вступили в действие в 2020 году,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:24

2022-07-04T09:24

2022-07-04T09:24

политика

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/83/1560068308_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_177b3f6b5a64f61af9f623bf7c2cead2.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ и депутат Госдумы РФ всех созывов Николай Харитонов, комментируя поправки в конституцию, которые вступили в действие в 2020 году, обратил внимание на то, что их задачей является улучшение жизни людей, но нельзя ожидать, что это должно произойти "по щучьему велению"."Главное - лучшая жизнь. Социальное обеспечение. Вот в советское время я мог взять путевку за 10% "на юга". Бесплатное образование и здравоохранение было… Поправки чувствуются, если народу легче. А так говорить, что по щучьему велению (что-то произойдет) - и из-за поправок жизнь станет лучше, нельзя", - сообщил Харитонов РИА Новости.Отдельно он отметил, что группа экспертов от КПРФ тоже работала над поправками."Спорили. Часть их предложений отклонили, что-то взяли", - отметил политик.Также он обратил внимание на то, что благодаря поправкам Госдума будет утверждать министров."Немножко (присутствует) разделение полномочий - президент, Госдума. Но главное не в этом. Не в Совете Федерации или Думе, а в жизни людей", - добавил Харитонов.

https://ria.ru/20220427/putin-1785780631.html

https://ria.ru/20211119/popravki-1759783874.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, совет федерации рф