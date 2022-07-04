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Песков прокомментировал задержание ученого Колкера - РИА Новости, 04.07.2022
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Песков прокомментировал задержание ученого Колкера
Песков прокомментировал задержание ученого Колкера - РИА Новости, 04.07.2022
Песков прокомментировал задержание ученого Колкера
Кремль не может комментировать задержание и смерть ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене, это прерогатива суда, заявил... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:35
2022-07-04T12:35
происшествия
россия
новосибирск
китай
новосибирский государственный университет
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кремль не может комментировать задержание и смерть ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене, это прерогатива суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В воскресенье стало известно, что арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице."Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать", - ответил Песков журналистам.Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщили, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач".По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.Ранее родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
https://ria.ru/20220703/kolker-1799889580.html
https://ria.ru/20220701/gosizmena-1799456627.html
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происшествия, россия, новосибирск, китай, новосибирский государственный университет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:35 04.07.2022
 
Песков прокомментировал задержание ученого Колкера

Пресс-секретарь Песков о задержании ученого Колкера: это прерогатива суда

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кремль не может комментировать задержание и смерть ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене, это прерогатива суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В воскресенье стало известно, что арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 11:56
Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер
"Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать", - ответил Песков журналистам.
Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.
В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщили, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач".
По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.
Ранее родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену".
По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 06:54
В Новосибирске ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскКитайНовосибирский государственный университетФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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