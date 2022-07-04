https://ria.ru/20220704/klaypeda-1800155713.html
В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам
В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам - РИА Новости, 04.07.2022
В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам
В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил в понедельник мэр города Витаутас Грубляускас. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:01
2022-07-04T17:01
2022-07-04T17:06
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил в понедельник мэр города Витаутас Грубляускас.Ранее горсовет Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас."Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут", - приводит слова Грубляускаса LRT (Литовское радио и телевидение).Как сообщает агентство со ссылкой на замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюса Добранскиса, работы по демонтажу обойдутся городу в 18 тысяч евро. Ожидается, что все элементы мемориала будут демонтированы до 6 июля, сообщает LRT.Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, клайпеда, литва, россия, витаутас грубляускас
17:01 04.07.2022 (обновлено: 17:06 04.07.2022)
В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам
В литовской Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил
в понедельник мэр города Витаутас Грубляускас.
Ранее горсовет Клайпеды
принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас.
"Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут", - приводит слова Грубляускаса LRT (Литовское радио и телевидение).
Как сообщает агентство со ссылкой на замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюса Добранскиса, работы по демонтажу обойдутся городу в 18 тысяч евро. Ожидается, что все элементы мемориала будут демонтированы до 6 июля, сообщает LRT.
Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Случаи вандализма в Литве
в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ
на Украине
. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.