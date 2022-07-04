https://ria.ru/20220704/klaypeda-1800155713.html

В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам

В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам - РИА Новости, 04.07.2022

В Клайпеде начался демонтаж мемориала советским воинам

В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил в понедельник мэр города Витаутас Грубляускас. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:01

2022-07-04T17:01

2022-07-04T17:06

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил в понедельник мэр города Витаутас Грубляускас.Ранее горсовет Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас."Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут", - приводит слова Грубляускаса LRT (Литовское радио и телевидение).Как сообщает агентство со ссылкой на замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюса Добранскиса, работы по демонтажу обойдутся городу в 18 тысяч евро. Ожидается, что все элементы мемориала будут демонтированы до 6 июля, сообщает LRT.Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.

https://ria.ru/20220704/litva-1800040885.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, клайпеда, литва, россия, витаутас грубляускас