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МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 04.07.2022
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МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 04.07.2022
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:13
2022-07-04T11:13
в мире
чжао лицзянь
китай
мид кнр
сша
россия
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении российской пропаганды".Посол США в КНР Николас Бернс в ходе пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине в понедельник заявил, что официальные представители министерства иностранных дел Китая должны "прекратить распространять российскую пропаганду", в частности, по вопросу американских военных биологических лабораторий на территории Украины и роли НАТО в украинском кризисе."Ложную информацию распространяют соответствующие официальные лица из США, а не китайская сторона", - сказал китайский дипломат, подчеркнув, что в отношении украинского кризиса Китай всегда "выносил независимые суждения" и всегда "стоял на стороне мира и справедливости". Чжао Лицзянь также отметил, что проблемой военно-биологической деятельности США за границей обеспокоен не только Китай, но и все международное сообщество.
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в мире, чжао лицзянь, китай, мид кнр, сша, россия
11:13 04.07.2022
 
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"

МИД Китая отверг обвинения посла США в Пекине в распространении "российской пропаганды"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении российской пропаганды".
Посол США в КНР Николас Бернс в ходе пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине в понедельник заявил, что официальные представители министерства иностранных дел Китая должны "прекратить распространять российскую пропаганду", в частности, по вопросу американских военных биологических лабораторий на территории Украины и роли НАТО в украинском кризисе.
"Ложную информацию распространяют соответствующие официальные лица из США, а не китайская сторона", - сказал китайский дипломат, подчеркнув, что в отношении украинского кризиса Китай всегда "выносил независимые суждения" и всегда "стоял на стороне мира и справедливости". Чжао Лицзянь также отметил, что проблемой военно-биологической деятельности США за границей обеспокоен не только Китай, но и все международное сообщество.
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В миреЧжао ЛицзяньКитайМИД КНРСШАРоссия
 
 
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