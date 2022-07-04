https://ria.ru/20220704/kitay-1800038821.html
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 04.07.2022
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:13
2022-07-04T11:13
2022-07-04T11:13
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении российской пропаганды".Посол США в КНР Николас Бернс в ходе пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине в понедельник заявил, что официальные представители министерства иностранных дел Китая должны "прекратить распространять российскую пропаганду", в частности, по вопросу американских военных биологических лабораторий на территории Украины и роли НАТО в украинском кризисе."Ложную информацию распространяют соответствующие официальные лица из США, а не китайская сторона", - сказал китайский дипломат, подчеркнув, что в отношении украинского кризиса Китай всегда "выносил независимые суждения" и всегда "стоял на стороне мира и справедливости". Чжао Лицзянь также отметил, что проблемой военно-биологической деятельности США за границей обеспокоен не только Китай, но и все международное сообщество.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжао лицзянь, китай, мид кнр, сша, россия
МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"
МИД Китая отверг обвинения посла США в Пекине в распространении "российской пропаганды"