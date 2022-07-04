https://ria.ru/20220704/kitay-1800038821.html

МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"

МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды" - РИА Новости, 04.07.2022

МИД Китая отверг обвинения США в распространении "российской пропаганды"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:13

2022-07-04T11:13

2022-07-04T11:13

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник отверг обвинения в адрес ведомства со стороны посла США в Китае в "распространении российской пропаганды".Посол США в КНР Николас Бернс в ходе пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине в понедельник заявил, что официальные представители министерства иностранных дел Китая должны "прекратить распространять российскую пропаганду", в частности, по вопросу американских военных биологических лабораторий на территории Украины и роли НАТО в украинском кризисе."Ложную информацию распространяют соответствующие официальные лица из США, а не китайская сторона", - сказал китайский дипломат, подчеркнув, что в отношении украинского кризиса Китай всегда "выносил независимые суждения" и всегда "стоял на стороне мира и справедливости". Чжао Лицзянь также отметил, что проблемой военно-биологической деятельности США за границей обеспокоен не только Китай, но и все международное сообщество.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чжао лицзянь, китай, мид кнр, сша, россия