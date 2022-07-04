СМИ: половина немцев боятся замерзнуть предстоящей зимой
Bild: каждый второй житель ФРГ боится замерзнуть зимой из-за дефицита российского газа
Горелка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.
Большая часть респондентов – 75 процентов - назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50 процентов сообщили об ухудшении своего экономического положения.
В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что российский газ может почти закончиться через неделю. Как говорится в публикации, с 11 июля существует угроза "блокады "Северного потока" в целом".
"Северный поток" сегодня служит главным маршрутом поставок российского газа. В июне "Газпром" сообщал, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. Вскоре российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
В итоге оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил, что обе нитки "Северного потока" остановят для техобслуживания с 11 по 21 июля. График и план работ заранее согласовали со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.