https://ria.ru/20220704/kholod-1799982116.html

СМИ: половина немцев боятся замерзнуть предстоящей зимой

СМИ: половина немцев боятся замерзнуть предстоящей зимой - РИА Новости, 04.07.2022

СМИ: половина немцев боятся замерзнуть предстоящей зимой

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T01:28

2022-07-04T01:28

2022-07-04T01:28

германия

евростат

газпром

северный поток

в мире

россия

спг

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.Большая часть респондентов – 75 процентов - назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50 процентов сообщили об ухудшении своего экономического положения.Как пишет издание со ссылкой на статистическую службу Евростат, уровень инфляции в Европе за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что российский газ может почти закончиться через неделю. Как говорится в публикации, с 11 июля существует угроза "блокады "Северного потока" в целом"."Северный поток" сегодня служит главным маршрутом поставок российского газа. В июне "Газпром" сообщал, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. Вскоре российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.В итоге оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил, что обе нитки "Северного потока" остановят для техобслуживания с 11 по 21 июля. График и план работ заранее согласовали со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://ria.ru/20220702/inflyatsiya-1799734429.html

https://ria.ru/20220703/nemtsy-1799934181.html

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германия, евростат, газпром, северный поток, в мире, россия, спг