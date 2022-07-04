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В Херсонской области назначили нового главу правительства - РИА Новости, 04.07.2022
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В Херсонской области назначили нового главу правительства
В Херсонской области назначили нового главу правительства - РИА Новости, 04.07.2022
В Херсонской области назначили нового главу правительства
Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:59
2022-07-04T17:43
специальная военная операция на украине
политика
херсонская область
калининградская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.Ранее в ДНР на ключевые позиции в правительстве были назначены несколько российских чиновников. Главой кабинета министров стал Виталий Хоценко, курировавший региональную политику в Минпромторге.Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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политика, херсонская область , калининградская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика
16:59 04.07.2022 (обновлено: 17:43 04.07.2022)
 
В Херсонской области назначили нового главу правительства

Чиновник из Калининграда Елисеев возглавил правительство Херсонской области

© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области Сергей Елисеев
Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.

"Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области. Проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ)", — сообщается в официальном Telegram-канале.

Ранее в ДНР на ключевые позиции в правительстве были назначены несколько российских чиновников. Главой кабинета министров стал Виталий Хоценко, курировавший региональную политику в Минпромторге.
Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаХерсонская областьКалининградская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВиталий ХоценкоВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
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