16:59 04.07.2022 (обновлено: 17:43 04.07.2022)
В Херсонской области назначили нового главу правительства
Чиновник из Калининграда Елисеев возглавил правительство Херсонской области
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области Сергей Елисеев
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.
"Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области. Проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ)", — сообщается в официальном Telegram-канале.
Ранее в ДНР на ключевые позиции в правительстве были назначены несколько российских чиновников. Главой кабинета министров стал Виталий Хоценко, курировавший региональную политику в Минпромторге.
Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".