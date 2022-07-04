https://ria.ru/20220704/kherson-1800155067.html

В Херсонской области назначили нового главу правительства

В Херсонской области назначили нового главу правительства - РИА Новости, 04.07.2022

В Херсонской области назначили нового главу правительства

Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:59

2022-07-04T16:59

2022-07-04T17:43

специальная военная операция на украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.Ранее в ДНР на ключевые позиции в правительстве были назначены несколько российских чиновников. Главой кабинета министров стал Виталий Хоценко, курировавший региональную политику в Минпромторге.Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220609/donbass-1794239570.html

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Кирилл Волков

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