https://ria.ru/20220704/kharris-1799986552.html

Американцев взбесило поведение Камалы Харрис

Американцев взбесило поведение Камалы Харрис - РИА Новости, 04.07.2022

Американцев взбесило поведение Камалы Харрис

Зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T05:09

2022-07-04T05:09

2022-07-04T11:40

в мире

сша

россия

новый орлеан

владимир путин

камала харрис

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране.Ранее Харрис во время своего выступления в Новом Орлеане рассмеялась, отвечая на вопрос о рекордных ценах на топливо. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась.Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев."Джо: "Нет никого глупее меня!". Камала: "Подержи мои наколенники! Хи-хи", — сыронизировал пользователь Mcl Black."Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится", — написал Christian Clifford."Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков", — отметил Dave Cancel."Все, что осталось сделать Камале, это сказать: "Пусть едят пирожные". Мы все знаем, что случилось с (казненной французской. — Прим. ред.) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления", — выразил мнение Jhay Chylla."Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая", — добавил Bob S."Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента", — заметила SarahLeann."Удивительно, что мы платим за нее и таких как она", — написал Understated."Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло", — заявил sean mcdougal."Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов. — Прим. ред.) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон", — предрек sptrader.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысила пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года — 3,1 доллара.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте — попытки "прикрыть одно место".

https://ria.ru/20220630/ssha-1799319709.html

https://ria.ru/20220629/bayden-1799107189.html

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в мире, сша, россия, новый орлеан, владимир путин, камала харрис