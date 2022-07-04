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Американцев взбесило поведение Камалы Харрис - РИА Новости, 04.07.2022
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Американцев взбесило поведение Камалы Харрис
Американцев взбесило поведение Камалы Харрис - РИА Новости, 04.07.2022
Американцев взбесило поведение Камалы Харрис
Зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T05:09
2022-07-04T11:40
в мире
сша
россия
новый орлеан
владимир путин
камала харрис
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране.Ранее Харрис во время своего выступления в Новом Орлеане рассмеялась, отвечая на вопрос о рекордных ценах на топливо. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась.Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев."Джо: "Нет никого глупее меня!". Камала: "Подержи мои наколенники! Хи-хи", — сыронизировал пользователь Mcl Black."Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится", — написал Christian Clifford."Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков", — отметил Dave Cancel."Все, что осталось сделать Камале, это сказать: "Пусть едят пирожные". Мы все знаем, что случилось с (казненной французской. — Прим. ред.) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления", — выразил мнение Jhay Chylla."Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая", — добавил Bob S."Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента", — заметила SarahLeann."Удивительно, что мы платим за нее и таких как она", — написал Understated."Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло", — заявил sean mcdougal."Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов. — Прим. ред.) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон", — предрек sptrader.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысила пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года — 3,1 доллара.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте — попытки "прикрыть одно место".
https://ria.ru/20220630/ssha-1799319709.html
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в мире, сша, россия, новый орлеан, владимир путин, камала харрис
05:09 04.07.2022 (обновлено: 11:40 04.07.2022)
 
Американцев взбесило поведение Камалы Харрис

Зрители Fox раскритиковали вице-президента США Харрис за смех после вопроса о бензине

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране.
Ранее Харрис во время своего выступления в Новом Орлеане рассмеялась, отвечая на вопрос о рекордных ценах на топливо. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась.
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"Джо: "Нет никого глупее меня!". Камала: "Подержи мои наколенники! Хи-хи", — сыронизировал пользователь Mcl Black.
"Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится", — написал Christian Clifford.
"Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков", — отметил Dave Cancel.
"Все, что осталось сделать Камале, это сказать: "Пусть едят пирожные". Мы все знаем, что случилось с (казненной французской. — Прим. ред.) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления", — выразил мнение Jhay Chylla.
"Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая", — добавил Bob S.
"Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента", — заметила SarahLeann.
"Удивительно, что мы платим за нее и таких как она", — написал Understated.
"Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло", — заявил sean mcdougal.
"Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов. — Прим. ред.) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон", — предрек sptrader.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысила пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года — 3,1 доллара.
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте — попытки "прикрыть одно место".
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