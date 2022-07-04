https://ria.ru/20220704/kaspersky-1800056756.html

Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов

Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов - РИА Новости, 04.07.2022

Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов

"Лаборатория Касперского" планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, которая была бы доступна и рядовым пользователям,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:09

2022-07-04T12:09

2022-07-04T12:09

лаборатория касперского

экономика

технологии

россия

евгений касперский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/75/1506127599_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ac6478cf86854ebf4e6ddc623e71f36d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, которая была бы доступна и рядовым пользователям, но пока срок не называет, рассказал журналистам гендиректор компании Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022".Уже существующая KasperskyOS применяется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, например в транспортной и промышленной инфраструктуре, в телекоммуникационном оборудовании.На вопрос о возможных сроках выхода операционной системы на общий рынок, для рядовых пользователей, Касперский ответил так: "Да, будет, но когда, не скажу. Я просто человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза".

https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лаборатория касперского, экономика, технологии, россия, евгений касперский