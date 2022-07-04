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Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов - РИА Новости, 04.07.2022
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Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов
Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов - РИА Новости, 04.07.2022
Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов
"Лаборатория Касперского" планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, которая была бы доступна и рядовым пользователям,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:09
2022-07-04T12:09
лаборатория касперского
экономика
технологии
россия
евгений касперский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, которая была бы доступна и рядовым пользователям, но пока срок не называет, рассказал журналистам гендиректор компании Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022".Уже существующая KasperskyOS применяется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, например в транспортной и промышленной инфраструктуре, в телекоммуникационном оборудовании.На вопрос о возможных сроках выхода операционной системы на общий рынок, для рядовых пользователей, Касперский ответил так: "Да, будет, но когда, не скажу. Я просто человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза".
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лаборатория касперского, экономика, технологии, россия, евгений касперский
12:09 04.07.2022
 
Kaspersky планирует выпустить ОС для компьютеров и смартфонов

Kaspersky планирует выпустить операционную систему для компьютеров и смартфонов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов, которая была бы доступна и рядовым пользователям, но пока срок не называет, рассказал журналистам гендиректор компании Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022".
Уже существующая KasperskyOS применяется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, например в транспортной и промышленной инфраструктуре, в телекоммуникационном оборудовании.
На вопрос о возможных сроках выхода операционной системы на общий рынок, для рядовых пользователей, Касперский ответил так: "Да, будет, но когда, не скажу. Я просто человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза".
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Лаборатория КасперскогоЭкономикаТехнологииРоссияЕвгений Касперский
 
 
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