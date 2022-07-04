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В Канаде мужчина ранил около пяти человек - РИА Новости, 04.07.2022
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В Канаде мужчина ранил около пяти человек
В Канаде мужчина ранил около пяти человек - РИА Новости, 04.07.2022
В Канаде мужчина ранил около пяти человек
Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T05:19
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию.По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.
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в мире, канада
05:19 04.07.2022
 
В Канаде мужчина ранил около пяти человек

В канадском Викториявилле мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия

© AFP 2022 / Mike CarroccettoСотрудник полиции, Канада
Сотрудник полиции, Канада - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Mike Carroccetto
Сотрудник полиции, Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию.
По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.
"Согласно первым данным, мужчина 36 лет разгуливал в секторе, стреляя свинцовыми снарядами... Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы", - сообщила представитель полиции провинции Квебек Кристина Лопес.
Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.
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