https://ria.ru/20220704/kanada-1799986794.html
В Канаде мужчина ранил около пяти человек
В Канаде мужчина ранил около пяти человек - РИА Новости, 04.07.2022
В Канаде мужчина ранил около пяти человек
Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T05:19
2022-07-04T05:19
2022-07-04T05:19
в мире
канада
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию.По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
В Канаде мужчина ранил около пяти человек
В канадском Викториявилле мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает
издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию.
По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.
"Согласно первым данным, мужчина 36 лет разгуливал в секторе, стреляя свинцовыми снарядами... Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы", - сообщила представитель полиции провинции Квебек Кристина Лопес.
Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.