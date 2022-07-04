https://ria.ru/20220704/kanada-1799986794.html

В Канаде мужчина ранил около пяти человек

В Канаде мужчина ранил около пяти человек - РИА Новости, 04.07.2022

В Канаде мужчина ранил около пяти человек

Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T05:19

2022-07-04T05:19

2022-07-04T05:19

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канада

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает издание Journal de Montréal со ссылкой на полицию.По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.

https://ria.ru/20220704/kopengagen-1799983167.html

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада