https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800185613.html

Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда

Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022

Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда

"Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия – за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:39

2022-07-04T18:39

2022-07-04T18:39

общество

сергей миронов

калининград

калининградская область

коммунисты россии

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. "Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия – за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города хранит в себе память о Великой Отечественной войне, и в ответ предложили главе этой партии Сергею Миронову, выступившему с данной инициативой, переименовать так свою дачу, об этом РИА Новости сообщил председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович.Председатель "Коммунистов России" предложил Миронову альтернативу: переименовать не Калининград, а свою дачу."Никакой Владибалтийск нам не нужен – нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает", – сказал Малинкович.Он объяснил, почему партия выступает против переименования: потому что название Калининград хранит в себе память об истории Великой Отечественной войны."Калининград – это славное имя, завоеванное в боях. Мы освободили – советские войска – Восточную Пруссию, Кенингсберг от фашистов, отвоевали нашу землю назад и навеки вечные назвали в честь первого президента Советского Союза Михаила Ивановича Калинина. Еще при Ленине он был назначен нашим президентом. И это имя вошло нетленными строчками в антифашистскую борьбу. В борьбу советского народа против фашистской Германии", - рассказал Малинкович.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край, повысив таким образом статус региона.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сергей миронов, калининград, калининградская область, коммунисты россии, госдума рф, россия