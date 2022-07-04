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Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022
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Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда
Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда - РИА Новости, 04.07.2022
Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда
"Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия – за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:39
2022-07-04T18:39
общество
сергей миронов
калининград
калининградская область
коммунисты россии
госдума рф
россия
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. "Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия – за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города хранит в себе память о Великой Отечественной войне, и в ответ предложили главе этой партии Сергею Миронову, выступившему с данной инициативой, переименовать так свою дачу, об этом РИА Новости сообщил председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович.Председатель "Коммунистов России" предложил Миронову альтернативу: переименовать не Калининград, а свою дачу."Никакой Владибалтийск нам не нужен – нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает", – сказал Малинкович.Он объяснил, почему партия выступает против переименования: потому что название Калининград хранит в себе память об истории Великой Отечественной войны."Калининград – это славное имя, завоеванное в боях. Мы освободили – советские войска – Восточную Пруссию, Кенингсберг от фашистов, отвоевали нашу землю назад и навеки вечные назвали в честь первого президента Советского Союза Михаила Ивановича Калинина. Еще при Ленине он был назначен нашим президентом. И это имя вошло нетленными строчками в антифашистскую борьбу. В борьбу советского народа против фашистской Германии", - рассказал Малинкович.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край, повысив таким образом статус региона.
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общество, сергей миронов, калининград, калининградская область, коммунисты россии, госдума рф, россия
18:39 04.07.2022
 
Глава "Коммунистов России" выступил против переименования Калининграда

Глава "Коммунистов России" Малинкович предложил Миронову переименовать свою дачу

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. "Коммунисты России" выступили против предложения партии "Справедливая Россия – за правду" переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города хранит в себе память о Великой Отечественной войне, и в ответ предложили главе этой партии Сергею Миронову, выступившему с данной инициативой, переименовать так свою дачу, об этом РИА Новости сообщил председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович.

"Тут Миронов Сергей Михайлович выступил с таким заявлением, что нужно переименовать Калининград во Владибалтийск. Наша партия "Коммунисты России" категорически против. Осуждаем Миронова за это предложение", - сказал Малинкович.

Председатель "Коммунистов России" предложил Миронову альтернативу: переименовать не Калининград, а свою дачу.
"Никакой Владибалтийск нам не нужен – нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает", – сказал Малинкович.
Он объяснил, почему партия выступает против переименования: потому что название Калининград хранит в себе память об истории Великой Отечественной войны.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
"Калининград – это славное имя, завоеванное в боях. Мы освободили – советские войска – Восточную Пруссию, Кенингсберг от фашистов, отвоевали нашу землю назад и навеки вечные назвали в честь первого президента Советского Союза Михаила Ивановича Калинина. Еще при Ленине он был назначен нашим президентом. И это имя вошло нетленными строчками в антифашистскую борьбу. В борьбу советского народа против фашистской Германии", - рассказал Малинкович.
Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край, повысив таким образом статус региона.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
 
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