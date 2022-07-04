16:12 04.07.2022 (обновлено: 17:20 04.07.2022)
Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.
"Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край", — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, регион стратегически важен для страны, а такие изменения обозначат его статус "западного форпоста".
"Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона", — резюмировал он.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны в 1945 году здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР. В 1946 году город был переименован в Калининград в честь скончавшегося председателя президиума Верховного совета СССР, видного большевика и советского деятеля Михаила Калинина.
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