https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800064172.html

Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград

Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 04.07.2022

Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград

Кремль в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:26

2022-07-04T12:26

2022-07-04T13:13

в мире

санкции в отношении россии

антон алиханов

литва

россия

калининградская область

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Кремль в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Во второй половине июня Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы."Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле документ, подготовленный Алихановым.

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html

литва

россия

калининградская область

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Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, антон алиханов, литва, россия, калининградская область