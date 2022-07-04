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Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 04.07.2022
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Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград
Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 04.07.2022
Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград
Кремль в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:26
2022-07-04T13:13
в мире
санкции в отношении россии
антон алиханов
литва
россия
калининградская область
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Кремль в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Во второй половине июня Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы."Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле документ, подготовленный Алихановым.
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литва
россия
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в мире, санкции в отношении россии, антон алиханов, литва, россия, калининградская область
12:26 04.07.2022 (обновлено: 13:13 04.07.2022)
 
Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград

Песков: Кремль прорабатывает сценарии на случай запрета транзита товаров в Калининград

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Кремль в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Во второй половине июня Литва объявила запрет, который касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.
"Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, видели ли в Кремле документ, подготовленный Алихановым.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:41
СМИ: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
 
В миреСанкции в отношении РоссииАнтон АлихановЛитваРоссияКалининградская область
 
 
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