Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220704/itogi-1800108348.html
Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия
Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия - РИА Новости, 04.07.2022
Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия
Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:19
2022-07-04T14:19
новости подмосковья
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_4050c55709c8b7c72b5001e5ea8f3127.jpg
КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По данным министерства экономики и финансов Московской области, за первые полгода в консолидированный бюджет поступило почти 430 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 55,3 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года."Доходы за первое полугодие 2022 года у нас выросли на 14,8%. Это меньший темп, чем в прошлом году, но вместе с тем это "плюс", и это радует. Объем инвестиций в первом квартале у нас тоже вырос – это значит, что приходят новые инвесторы, вкладываются деньги в проекты, которые в последствие дадут обязательный экономический эффект", - сказал Воробьев.Он добавил, что промышленное производство в Подмосковье выросло за 5 месяцев почти на 6%, а строительство за полгода – более, чем на 50%.
https://ria.ru/20220620/soglasheniya-1797113757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_27cb0dc45da4a1aae89d2cd4a1f399e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
14:19 04.07.2022
 

Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По данным министерства экономики и финансов Московской области, за первые полгода в консолидированный бюджет поступило почти 430 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 55,3 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
"Доходы за первое полугодие 2022 года у нас выросли на 14,8%. Это меньший темп, чем в прошлом году, но вместе с тем это "плюс", и это радует. Объем инвестиций в первом квартале у нас тоже вырос – это значит, что приходят новые инвесторы, вкладываются деньги в проекты, которые в последствие дадут обязательный экономический эффект", - сказал Воробьев.
Он добавил, что промышленное производство в Подмосковье выросло за 5 месяцев почти на 6%, а строительство за полгода – более, чем на 50%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:41Новости Подмосковья
Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей
 
Новости ПодмосковьяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала