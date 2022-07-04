https://ria.ru/20220704/itogi-1800108348.html

Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия

Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия - РИА Новости, 04.07.2022

Губернатор Подмосковья подвел экономические итоги первого полугодия

Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:19

2022-07-04T14:19

2022-07-04T14:19

новости подмосковья

экономика

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КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Доходы в бюджет Московской области по итогам I полугодия 2022 года выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По данным министерства экономики и финансов Московской области, за первые полгода в консолидированный бюджет поступило почти 430 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 55,3 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года."Доходы за первое полугодие 2022 года у нас выросли на 14,8%. Это меньший темп, чем в прошлом году, но вместе с тем это "плюс", и это радует. Объем инвестиций в первом квартале у нас тоже вырос – это значит, что приходят новые инвесторы, вкладываются деньги в проекты, которые в последствие дадут обязательный экономический эффект", - сказал Воробьев.Он добавил, что промышленное производство в Подмосковье выросло за 5 месяцев почти на 6%, а строительство за полгода – более, чем на 50%.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика