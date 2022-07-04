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В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД - РИА Новости, 04.07.2022
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В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД
В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД - РИА Новости, 04.07.2022
В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД
Американская сторона стремится получить инструменты, которые позволили бы ей оказывать давление на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:21
2022-07-04T13:28
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Американская сторона стремится получить инструменты, которые позволили бы ей оказывать давление на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди."Разумеется, американская сторона хочет обладать инструментами, чтобы в будущем использовать их для давления на Иран, а Иран хочет, чтобы таких инструментов у США не было. Чего хочет Иран – так это того, чтобы в случае достижения соглашения, оно было бы полностью реализовано, поэтому Тегеран стремится заключить такое соглашение, которое было бы подкреплено достаточными гарантиями со стороны США, а санкции были бы сняты таким образом, чтобы положить конец расстройству иранской экономики", - сказал Маранди.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, тегеран (город)
13:21 04.07.2022 (обновлено: 13:28 04.07.2022)
 
В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД

Советник Маранди: США хотят давить на Иран в рамках будущего договора по СВПД

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Американская сторона стремится получить инструменты, которые позволили бы ей оказывать давление на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди.
"Разумеется, американская сторона хочет обладать инструментами, чтобы в будущем использовать их для давления на Иран, а Иран хочет, чтобы таких инструментов у США не было. Чего хочет Иран – так это того, чтобы в случае достижения соглашения, оно было бы полностью реализовано, поэтому Тегеран стремится заключить такое соглашение, которое было бы подкреплено достаточными гарантиями со стороны США, а санкции были бы сняты таким образом, чтобы положить конец расстройству иранской экономики", - сказал Маранди.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:39
Британия, Франция и ФРГ призвали Иран договориться по СВПД, пока не поздно
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 00:29
СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций
 
В миреИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАТегеран (город)
 
 
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