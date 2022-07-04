https://ria.ru/20220704/iran-1800085769.html

В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД

В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД - РИА Новости, 04.07.2022

В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД

Американская сторона стремится получить инструменты, которые позволили бы ей оказывать давление на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:21

2022-07-04T13:21

2022-07-04T13:28

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Американская сторона стремится получить инструменты, которые позволили бы ей оказывать давление на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди."Разумеется, американская сторона хочет обладать инструментами, чтобы в будущем использовать их для давления на Иран, а Иран хочет, чтобы таких инструментов у США не было. Чего хочет Иран – так это того, чтобы в случае достижения соглашения, оно было бы полностью реализовано, поэтому Тегеран стремится заключить такое соглашение, которое было бы подкреплено достаточными гарантиями со стороны США, а санкции были бы сняты таким образом, чтобы положить конец расстройству иранской экономики", - сказал Маранди.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220630/svpd-1799357587.html

https://ria.ru/20220525/ksir-1790516620.html

иран

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, тегеран (город)