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СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае - РИА Новости, 04.07.2022
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СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае - РИА Новости, 04.07.2022
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае
Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:04
2022-07-04T10:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
экономика
китай
иран
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг."Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент (Россия - ред.) все больше укрепляется на ключевом китайском рынке", - пишет агентство.Также Блумберг добавляет, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.Агентство отмечает, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Блумберг.
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в мире, экономика, китай, иран, россия
10:04 04.07.2022 (обновлено: 10:06 04.07.2022)
 
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае

Блумберг: Иран вынужден снизить цену своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг.
"Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент (Россия - ред.) все больше укрепляется на ключевом китайском рынке", - пишет агентство.
Также Блумберг добавляет, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.
Агентство отмечает, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Блумберг.
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