https://ria.ru/20220704/iran-1800013901.html
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае - РИА Новости, 04.07.2022
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае
Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:04
2022-07-04T10:04
2022-07-04T10:06
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг."Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент (Россия - ред.) все больше укрепляется на ключевом китайском рынке", - пишет агентство.Также Блумберг добавляет, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.Агентство отмечает, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Блумберг.
https://ria.ru/20220703/neft-1799884622.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, китай, иран, россия
10:04 04.07.2022 (обновлено: 10:06 04.07.2022)
СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае
Блумберг: Иран вынужден снизить цену своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае