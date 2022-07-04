https://ria.ru/20220704/iran-1800013901.html

СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае

СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае - РИА Новости, 04.07.2022

СМИ: Иран снижает цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае

Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:04

2022-07-04T10:04

2022-07-04T10:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

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китай

иран

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае, сообщает агентство Блумберг."Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент (Россия - ред.) все больше укрепляется на ключевом китайском рынке", - пишет агентство.Также Блумберг добавляет, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.Агентство отмечает, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает Блумберг.

https://ria.ru/20220703/neft-1799884622.html

китай

иран

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, китай, иран, россия