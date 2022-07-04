https://ria.ru/20220704/innoprom-1800116271.html

Мишустин на "Иннопроме" дал команды роботу-манипулятору

Мишустин на "Иннопроме" дал команды роботу-манипулятору - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин на "Иннопроме" дал команды роботу-манипулятору

Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром" продемонстрировали работу робота-манипулятора А12 компании "Эйдос-Робототехника". РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:47

2022-07-04T14:47

2022-07-04T15:45

экономика

технологии

москва

казахстан

группа газ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром" продемонстрировали работу робота-манипулятора А12 компании "Эйдос-Робототехника".Этот аппарат применяется на промышленных предприятиях в целях повышения производительности, замены людей на сложных или опасных участках, стабилизации качества продукции и снижения рисков травматизма. Манипулятор получает голосовое задание передать тот или иной инструмент (молоток, разводной ключ, измерительную рулетку), определяет среди имеющегося у него набора нужный и передает его говорящему.Премьеру предложили протестировать аппарат. "Робот. Дай молоток", - скомандовал Мишустин в специальный микрофон. "Слушаю и повинуюсь", - ответила машина. "Мы не договаривались, все честно", - смеясь, отреагировал премьер. Получив от робота нужный инструмент, глава кабмина сказал ему "спасибо" и "замри", а затем продолжил осмотр стендов выставки.На стенде группы ГАЗ премьер внимательно осмотрел практически все представленные машины: посидел вместе с премьер-министром Казахстана и главой Минпромторга в автомобиле-беспилотнике, посчитал сидячие места в водородном электромобиле-микроавтобусе на базе "Газели Next". Эта машина оборудована топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговыми батареями и электродвигателем. Эти технологии позволяют увеличить запас хода с 200 до 500 км. Зайдя в электробус, предыдущая модель которого уже используется на улицах Москвы, Мишустин выслушал доклад представителя компании и затем уточнил, каков уровень локализации машины. Однако ответ получил не сразу. Через пару минут он прервал рассказ вопросом: "Так, какая локализация?" Представителю компании пришлось признаться, что пока этот показатель у новой модели составляет около 25%.Премьеру показали и разработки в сфере ИТ. Речь идет об электронных устройствах для инвалидов по слуху и зрению компании "Сенсор-Тех". "Умный" помощник для незрячих "Робин" помогает людям с таким ограничением по здоровью лучше ориентироваться в пространстве. Он умеет распознавать до 50 предметов, рассчитывать расстояние до них, определять препятствия и лица людей. "Умный" микрофон и хаб "Чарли" разработан для общения с глухими и слепоглухими людьми - устройство переводит речь человека, говорящего с глухим, в текстовый формат. На стенде представлены и VR-очки для слабовидящих, они улучшают качество зрения благодаря применению специальных настроек и технологии смешанной реальности.Премьер поинтересовался, почему у техники такие имена. Представительница компании пояснила, что "Чарли" отсылает к Чарли Чаплину и эпохе немого кино, а "Робин" - к персонажу Робину Гуду. "Понятно. Со смыслом", - одобрил Мишустин.

https://ria.ru/20220704/mishustin-1800115026.html

https://ria.ru/20220704/kopter-1800108483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, москва, казахстан, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопром