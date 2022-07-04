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Годовая инфляция в Швейцарии превысила отметку в три процента - РИА Новости, 04.07.2022
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Годовая инфляция в Швейцарии превысила отметку в три процента
Годовая инфляция в Швейцарии превысила отметку в три процента - РИА Новости, 04.07.2022
Годовая инфляция в Швейцарии превысила отметку в три процента
Годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%, свидетельствуют данные Федерального статистического... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:21
2022-07-04T12:40
экономика
швейцария
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ЦЮРИХ, 4 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны."Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2022 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 104,5 пункта (декабрь 2020 года - 100). Инфляция составила +3,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.Рост инфляции связан, в том числе с увеличением стоимости импортных товаров, которые за год подорожали на 8,5%. Цены на швейцарскую продукцию выросли на 1,7%.Статистическое управление объяснило рост цен на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем подорожанием топлива, мазута и плодоовощной продукции.Ранее Национальный банк Швейцарии повысил прогноз по инфляции на текущий год до 2,8% с 2,1%, на следующий год - до 1,9% с 0,9%, на 2024 год - до 1,6% также с 0,9%.
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экономика, швейцария
12:21 04.07.2022 (обновлено: 12:40 04.07.2022)
 
Годовая инфляция в Швейцарии превысила отметку в три процента

Годовая инфляция в Швейцарии в июне превысила отметку в три процента впервые с 2008 года

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street SceneБерн, Швейцария
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street Scene
Берн, Швейцария. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 4 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.
"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2022 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 104,5 пункта (декабрь 2020 года - 100). Инфляция составила +3,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.
Рост инфляции связан, в том числе с увеличением стоимости импортных товаров, которые за год подорожали на 8,5%. Цены на швейцарскую продукцию выросли на 1,7%.
Статистическое управление объяснило рост цен на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем подорожанием топлива, мазута и плодоовощной продукции.
Ранее Национальный банк Швейцарии повысил прогноз по инфляции на текущий год до 2,8% с 2,1%, на следующий год - до 1,9% с 0,9%, на 2024 год - до 1,6% также с 0,9%.
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ЭкономикаШвейцария
 
 
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