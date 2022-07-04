https://ria.ru/20220704/indiya-1799989265.html

Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179

Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179 - РИА Новости, 04.07.2022

Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179

Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:26

2022-07-04T07:26

2022-07-04T07:26

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ассам

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов. Наиболее серьезная ситуация складывается в городе Сильчар, 90% которого полностью затоплено в результате прорыва дамбы. Хотя в городе погибло не более 16 человек, считается, что наводнение нанесло ущерб имуществу на сумму не менее 10 миллиардов рупий ($1,2 миллиарда).По данным управления, вода затопила более 47,1 тысячи гектар посевных площадей Ассама. При этом власти штата отмечают, что вода в ряде районов отступает и ситуация в штате улучшается.

https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427672.html

ассам

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ассам, индия