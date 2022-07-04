https://ria.ru/20220704/indiya-1799989265.html
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179 - РИА Новости, 04.07.2022
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179
Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:26
2022-07-04T07:26
2022-07-04T07:26
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ассам
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов. Наиболее серьезная ситуация складывается в городе Сильчар, 90% которого полностью затоплено в результате прорыва дамбы. Хотя в городе погибло не более 16 человек, считается, что наводнение нанесло ущерб имуществу на сумму не менее 10 миллиардов рупий ($1,2 миллиарда).По данным управления, вода затопила более 47,1 тысячи гектар посевных площадей Ассама. При этом власти штата отмечают, что вода в ряде районов отступает и ситуация в штате улучшается.
https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ассам, индия
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179
Число жертв наводнений и оползней в индийском штате Ассам достигло 179
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.
"Пострадавшими остаются около 700 тысяч человек в 1618 селах. Из них 278 тысяч человек находятся в 413 лагерях помощи", - сказал представитель управления.
По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов. Наиболее серьезная ситуация складывается в городе Сильчар, 90% которого полностью затоплено в результате прорыва дамбы. Хотя в городе погибло не более 16 человек, считается, что наводнение нанесло ущерб имуществу на сумму не менее 10 миллиардов рупий ($1,2 миллиарда).
По данным управления, вода затопила более 47,1 тысячи гектар посевных площадей Ассама
. При этом власти штата отмечают, что вода в ряде районов отступает и ситуация в штате улучшается.