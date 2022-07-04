Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179 - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/indiya-1799989265.html
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179 - РИА Новости, 04.07.2022
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179
Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:26
2022-07-04T07:26
в мире
ассам
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760047342_0:53:3142:1820_1920x0_80_0_0_61a6c250a1076d87a50b0119c65ce3b8.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов. Наиболее серьезная ситуация складывается в городе Сильчар, 90% которого полностью затоплено в результате прорыва дамбы. Хотя в городе погибло не более 16 человек, считается, что наводнение нанесло ущерб имуществу на сумму не менее 10 миллиардов рупий ($1,2 миллиарда).По данным управления, вода затопила более 47,1 тысячи гектар посевных площадей Ассама. При этом власти штата отмечают, что вода в ряде районов отступает и ситуация в штате улучшается.
https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427672.html
ассам
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760047342_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_b8e61492b6434d1ee2335d1ec17ec444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ассам, индия
07:26 04.07.2022
 
Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 179

Число жертв наводнений и оползней в индийском штате Ассам достигло 179

© AP PhotoПоследствия наводнений, Индия
Последствия наводнений, Индия - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo
Последствия наводнений, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Не менее 179 человек погибли от наводнений и оползней в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили представители управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.
"Пострадавшими остаются около 700 тысяч человек в 1618 селах. Из них 278 тысяч человек находятся в 413 лагерях помощи", - сказал представитель управления.
По данным властей, в результате наводнения в штате полностью или частично повреждено 138 тысяч домов. Наиболее серьезная ситуация складывается в городе Сильчар, 90% которого полностью затоплено в результате прорыва дамбы. Хотя в городе погибло не более 16 человек, считается, что наводнение нанесло ущерб имуществу на сумму не менее 10 миллиардов рупий ($1,2 миллиарда).
По данным управления, вода затопила более 47,1 тысячи гектар посевных площадей Ассама. При этом власти штата отмечают, что вода в ряде районов отступает и ситуация в штате улучшается.
Наводнение в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 21:13
Не менее 400 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
 
В миреАссамИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала