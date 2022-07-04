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Минпромторг скорректировал перечень для параллельного импорта

Минпромторг скорректировал перечень для параллельного импорта - РИА Новости, 04.07.2022

Минпромторг скорректировал перечень для параллельного импорта

Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст, расширена номенклатура по BMW и Siemens, также... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:09

2022-07-04T13:09

2022-07-04T17:43

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

импорт

siemens

bmw (автомобиль)

lego group

денис мантуров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст, расширена номенклатура по BMW и Siemens, также исключены бренды, гарантировавшие поставки. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров."Этот механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", — сказал министр в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".В Минпромторге уточнили, что речь идет о расширении перечня за счет наименований продукции брендов BMW, Siemens и Lego. При этом Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и ряд других компаний исключаются, так как производители гарантируют импорт по официальным каналам."На самом деле, чтобы сложилась картина — если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150. <...> Что это — посчитайте в процентном отношении", — добавил Мантуров.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation). Список примерно раз в два месяца корректируется в зависимости от решений иностранных компаний о работе в России.

https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), импорт, siemens, bmw (автомобиль), lego group, денис мантуров