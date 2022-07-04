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Все параллельно: импорту в Россию дали зеленый свет

Все параллельно: импорту в Россию дали зеленый свет - РИА Новости, 04.07.2022

Все параллельно: импорту в Россию дали зеленый свет

Товары без разрешения правообладателя в Россию завозят уже с мая. Закон, подписанный президентом в июне, легализует параллельный импорт на весь 2022-й: на рынок РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:00

2022-07-04T08:00

2022-07-04T16:48

экономика

параллельный импорт

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Товары без разрешения правообладателя в Россию завозят уже с мая. Закон, подписанный президентом в июне, легализует параллельный импорт на весь 2022-й: на рынок придет продукция, которая оказалась бы в дефиците. Однако есть риски — контрафакт, завышенные цены и угроза отечественным производителям. В нюансах поставок из-за рубежа в условиях жестких санкций разбиралось РИА Новости.Надо расширятьЗа время действия параллельного импорта в страну завезли продукции на два миллиарда долларов. В основном автомобильные запчасти, потребительские товары и то, что зарубежные партнеры отказались поставлять напрямую.Перечень из 50 товарных категорий, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, Минпромторг утвердил в начале мая. Ранее владельцы реализовывали продукцию либо самостоятельно, либо через эксклюзивного поставщика.Один из принципов, по которым ведомство наполняет перечень, — прекращение поставок на российский рынок. Однако, как отмечают эксперты в сфере логистики, а также малого и среднего бизнеса, пока в нем явно не все, что нужно. Объемы продукции из списка параллельного импорта значительно меньше тех, что ввозили с разрешения правообладателей.По оценкам Аскара Рахимбердиева, CEO облачного сервиса "МойСклад", поставят примерно 20 процентов от того, что было ранее. Это не удовлетворит спрос, а лишь поможет справиться с острым дефицитом и закроет базовые потребности.Параллельный импорт или контрафактПараллельный импорт не означает легализацию контрафакта — речь идет о ввозе оригинальной продукции. Однако что-то неизбежно уйдет в серую зону.Катастрофы, впрочем, не ждут. Большинство импортеров в контрафакте не заинтересовано, а на рынке ВЭД есть компании, специализирующиеся на экспертизе продукции в месте производства и отгрузки."Правительство готово защищать права оставшихся на рынке фирм и российских потребителей, поэтому вряд ли разрешение параллельного импорта простимулирует наплыв подделок. Что касается "посерения" рынка, то продажи будут официальными, с уплатой налогов. К тому же легализация параллельного импорта — временная мера с целью предотвращения остановки производств и дефицита", — указывает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.Что с ценамиРазброс стоимости в рамках параллельного импорта весьма обширен. По данным аналитиков "Мой Склад", рост цен составил от 15 до 50 процентов. Факторов тут несколько. Во-первых, логистические сложности из-за санкций. Во-вторых, увеличение числа посредников. Влияет и скорость заполнения "пустот" по необходимым позициям.Покупатели уже жалуются: необоснованно поднялись цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России, но затем вернулись в онлайн.Маркетплейсы говорят, что товар ввезли заранее, а то, что июньские цены выше на 20-35 процентов, чем заявленные весной, объясняют инфляцией. Однако, подчеркивают эксперты, рынок еще не перестроился.А на массовые товары возможно даже снижение стоимости из-за курсовой разницы относительно мартовских и февральских позиций, прогнозирует Владимир Крикушенко, гендиректор NexTouch (российский производитель интерактивного оборудования).К тому же рынок быстро отрегулирует соотношение спрос — предложение — цена: тот, кто будет сильно завышать цену, столкнется с падением спроса или даже антимонопольной службой", — уверен Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.Заградительные пошлиныЭкономисты обращают внимание: нельзя разрешать импорт всего подряд. Если на рынок хлынет огромное количество "параллельных" товаров, возникнет конкуренция для отечественных производителей и поставщиков.Впрочем, в Минпромторге подумали и об этом — уже осенью в торговой политике возможен резкий разворот. Как заявил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, от открытия рынков Россия может перейти к заградительным пошлинам — по мере появления российских аналогов.По его словам, этап "борьбы за полку" страна прошла, теперь важно "не свалиться в базар-вокзал а-ля 1990-е" и не дать иностранному поставщику "убить" отечественные предприятия малого или среднего бизнеса.Протекционизм не будет тотальным, главное — нащупать баланс между ним и созданием конкурентных условий. Правительство продолжит искать новые рынки импорта. Кроме того, уже создан инструмент льготного кредитования закупок приоритетных импортных продуктов.

https://ria.ru/20220628/import-1798863856.html

https://ria.ru/20220628/tseny-1798701459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/honor-1799210175.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, параллельный импорт, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции