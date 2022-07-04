https://ria.ru/20220704/hbo-1800172654.html

HBO Max свернул съемки оригинальных сериалов в некоторых странах Европы

HBO Max свернул съемки оригинальных сериалов в некоторых странах Европы - РИА Новости, 04.07.2022

HBO Max свернул съемки оригинальных сериалов в некоторых странах Европы

HBO Max свернул съемки оригинальных сериалов в некоторых странах Европы, пишет Variety. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:02

2022-07-04T19:02

2022-07-04T19:03

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. HBO Max свернул съемки оригинальных сериалов в некоторых странах Европы, пишет Variety."Так как мы работаем над объединением HBO Max и discovery+ в глобальный потоковый сервис, демонстрирующий широту контента Warner Bros. Discovery, мы пересматриваем текущее предложение по контенту на существующих сервисах. Поэтому мы решили удалить некоторые оригинальные программы с HBO Max, а также прекратить усилия по созданию таковых в странах Северной и Центральной Европы. Мы также остановили начатую в прошлом году деятельность в Нидерландах и Турции", — говорит представитель Warner Bros. Discovery, в состав которого входит HBO Max."Наши обязательства перед этими рынками не изменились. Мы продолжим заказывать контент в этих регионах и покупать там сторонний контент для использования на наших потоковых сервисах", — уточняют в Warner Bros. Discovery.В то время как в вышеупомянутых странах разработка оригинальных проектов будет немедленно остановлена, работа над программами, которые уже находятся в производстве, продолжится. Предполагается, что также будут запущены проекты, которые уже были одобрены, но не объявлены официально. Некоторые из этих шоу могут продать и на другие платформы — такой шаг предоставит компании больше возможностей для лицензирования в других странах.Изменения не затронут такие страны, как Испания и Франция.

https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, hbo, испания, франция, нидерланды, турция, европа