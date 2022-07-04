https://ria.ru/20220704/gusburger-1800186782.html

Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами

Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами - РИА Новости, 04.07.2022

Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о частном фермере, который готов принимать туристов у пруда с гусями и карпами, и угощать гостей гусьбургерами. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:46

2022-07-04T18:46

2022-07-04T18:46

удмуртская республика

александр бречалов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о частном фермере, который готов принимать туристов у пруда с гусями и карпами, и угощать гостей гусьбургерами.По его словам, первую в республике гусиную ферму Леонид Алексеевич и Анна Васильевна Столбовы открыли благодаря "Агростартапу" — закупили гусят и технику. Сегодня здесь уже 500 птиц, в планах — 1000. Гуси линдовской породы — растут быстро, за 2 месяца набирают до 4 килограммов. Карпа в прошлом году фермеры получили около 1,5 тонны, в этом ожидают не меньше."В хозяйстве Столбовых есть коптильня — к праздничному столу можно купить все готовое. Коптильня, кстати, отечественная, нижегородского производства. Глеб Никитин (губернатор Нижегородской области - ред.), привет из Селтинского района. Скоро на ферму можно будет приехать в гости. Столбовы стали победителями конкурса "Агротуризм" и получили грант для запуска экскурсионного тура на гусиную ферму с дегустацией фермерских продуктов. Обещают даже гусьбургеры", - сообщил Бречалов.В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что Леонид Столбов является депутатом районного совета. В 2017 году он вместе с жителями участвовал в разработке проекта газификации деревни. Сейчас более 60% её жителей пользуется газом. Участвует в проекте по строительству жилых домов для семей агропромышленного комплекса."Это яркий пример, как малое хозяйство является деревнеобразующим. Леонид Алексеевич открыл с нуля успешное предприятие по деревообработке, помогает с газификацией. Он всегда в движении, сейчас реализует новые проекты — выращивание карпа и гусиная ферма", — цитирует пресс-служба Бречалова.

https://ria.ru/20220624/radiozavod-1797903406.html

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Владимир Лаврентьев

александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия), общество