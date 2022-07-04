https://ria.ru/20220704/gusburger-1800186782.html
Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами
Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами - РИА Новости, 04.07.2022
Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о частном фермере, который готов принимать туристов у пруда с гусями и карпами, и угощать гостей гусьбургерами. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:46
2022-07-04T18:46
2022-07-04T18:46
удмуртская республика
александр бречалов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о частном фермере, который готов принимать туристов у пруда с гусями и карпами, и угощать гостей гусьбургерами.По его словам, первую в республике гусиную ферму Леонид Алексеевич и Анна Васильевна Столбовы открыли благодаря "Агростартапу" — закупили гусят и технику. Сегодня здесь уже 500 птиц, в планах — 1000. Гуси линдовской породы — растут быстро, за 2 месяца набирают до 4 килограммов. Карпа в прошлом году фермеры получили около 1,5 тонны, в этом ожидают не меньше."В хозяйстве Столбовых есть коптильня — к праздничному столу можно купить все готовое. Коптильня, кстати, отечественная, нижегородского производства. Глеб Никитин (губернатор Нижегородской области - ред.), привет из Селтинского района. Скоро на ферму можно будет приехать в гости. Столбовы стали победителями конкурса "Агротуризм" и получили грант для запуска экскурсионного тура на гусиную ферму с дегустацией фермерских продуктов. Обещают даже гусьбургеры", - сообщил Бречалов.В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что Леонид Столбов является депутатом районного совета. В 2017 году он вместе с жителями участвовал в разработке проекта газификации деревни. Сейчас более 60% её жителей пользуется газом. Участвует в проекте по строительству жилых домов для семей агропромышленного комплекса."Это яркий пример, как малое хозяйство является деревнеобразующим. Леонид Алексеевич открыл с нуля успешное предприятие по деревообработке, помогает с газификацией. Он всегда в движении, сейчас реализует новые проекты — выращивание карпа и гусиная ферма", — цитирует пресс-служба Бречалова.
https://ria.ru/20220624/radiozavod-1797903406.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия), общество
Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами
Глава Удмуртии Бречалов рассказал о фермере, который будет угощать туристов гусьбургерами
УФА, 4 июл – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал
о частном фермере, который готов принимать туристов у пруда с гусями и карпами, и угощать гостей гусьбургерами.
"В Пожгурте гусь карпу товарищ. Пруд, в котором сегодня плавают гуси и карпы, фермеры Столбовы устроили на месте груды строительного мусора. Расчистили территорию и русло, запустили птицу и рыбу", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, первую в республике гусиную ферму Леонид Алексеевич и Анна Васильевна Столбовы открыли благодаря "Агростартапу" — закупили гусят и технику. Сегодня здесь уже 500 птиц, в планах — 1000. Гуси линдовской породы — растут быстро, за 2 месяца набирают до 4 килограммов. Карпа в прошлом году фермеры получили около 1,5 тонны, в этом ожидают не меньше.
"В хозяйстве Столбовых есть коптильня — к праздничному столу можно купить все готовое. Коптильня, кстати, отечественная, нижегородского производства. Глеб Никитин
(губернатор Нижегородской области
- ред.), привет из Селтинского района
. Скоро на ферму можно будет приехать в гости. Столбовы стали победителями конкурса "Агротуризм" и получили грант для запуска экскурсионного тура на гусиную ферму с дегустацией фермерских продуктов. Обещают даже гусьбургеры", - сообщил Бречалов.
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что Леонид Столбов является депутатом районного совета. В 2017 году он вместе с жителями участвовал в разработке проекта газификации деревни. Сейчас более 60% её жителей пользуется газом. Участвует в проекте по строительству жилых домов для семей агропромышленного комплекса.
"Это яркий пример, как малое хозяйство является деревнеобразующим. Леонид Алексеевич открыл с нуля успешное предприятие по деревообработке, помогает с газификацией. Он всегда в движении, сейчас реализует новые проекты — выращивание карпа и гусиная ферма", — цитирует пресс-служба Бречалова.