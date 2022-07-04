https://ria.ru/20220704/groza-1800201158.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.07.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:03
2022-07-04T20:03
2022-07-04T20:03
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общество
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 6 часов до 14 часов 5 июля на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее в течение нескольких дней в Петербурге объявляли "желтый" уровень опасности из-за жары, со 2 июля - "оранжевый" уровень, пожарная опасность - четвертого класса.
https://ria.ru/20220704/dozhdi-1800056442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, общество, погода
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы