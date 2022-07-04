Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/groza-1800201158.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.07.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:03
2022-07-04T20:03
санкт-петербург
россия
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746685672_0:155:3366:2048_1920x0_80_0_0_00fec5ace28ea3e80b9b415a9730c796.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 6 часов до 14 часов 5 июля на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее в течение нескольких дней в Петербурге объявляли "желтый" уровень опасности из-за жары, со 2 июля - "оранжевый" уровень, пожарная опасность - четвертого класса.
https://ria.ru/20220704/dozhdi-1800056442.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746685672_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_b402ff6f28fd5fef89b095ca7540748d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, общество, погода
20:03 04.07.2022
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 6 часов до 14 часов 5 июля на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
Ранее в течение нескольких дней в Петербурге объявляли "желтый" уровень опасности из-за жары, со 2 июля - "оранжевый" уровень, пожарная опасность - четвертого класса.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
12:07
Синоптик предупредила москвичей о дождях и грозах в течение недели
 
Санкт-ПетербургРоссияОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала