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ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/grad-1800054581.html
ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град"
ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 04.07.2022
ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град"
ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:03
2022-07-04T12:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
россия
северск
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня "Град" в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, россия, северск
12:03 04.07.2022
 
ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град"

Минобороны: ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею "Градов"

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня "Град" в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныРоссияСеверск
 
 
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