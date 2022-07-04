https://ria.ru/20220704/grad-1800054581.html

ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град"

ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 04.07.2022

ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град"

ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:03

2022-07-04T12:03

2022-07-04T12:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

россия

северск

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня "Град" в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, россия, северск