https://ria.ru/20220704/gorlovka-1800070837.html
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.07.2022
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:43
2022-07-04T12:43
2022-07-04T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Горловке по улице Советской армии ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220704/dnr-1800028306.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что в Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен мирный житель