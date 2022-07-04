https://ria.ru/20220704/gorlovka-1800070837.html

В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.07.2022

В Горловке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:43

2022-07-04T12:43

2022-07-04T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Горловке по улице Советской армии ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220704/dnr-1800028306.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол