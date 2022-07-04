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ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров - РИА Новости, 04.07.2022
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ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров
ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров - РИА Новости, 04.07.2022
ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:04
2022-07-04T12:14
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
google
технологии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора, сообщает ведомство."ФАС России выдала предупреждение Google LLC. ...Компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора", - говорится в сообщении.Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google."Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства", - сообщили в ФАС.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, google, технологии
12:04 04.07.2022 (обновлено: 12:14 04.07.2022)
 
ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров

ФАС выдала предупреждение Google за навязывание разработчикам приложений условий договоров

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора, сообщает ведомство.
"ФАС России выдала предупреждение Google LLC. ...Компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора", - говорится в сообщении.
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Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
"Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства", - сообщили в ФАС.
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