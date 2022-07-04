https://ria.ru/20220704/google-1800055518.html

ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров

ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров - РИА Новости, 04.07.2022

ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:04

2022-07-04T12:04

2022-07-04T12:14

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

google

технологии

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора, сообщает ведомство."ФАС России выдала предупреждение Google LLC. ...Компания навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора", - говорится в сообщении.Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google."Google LLC должна исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства", - сообщили в ФАС.

https://ria.ru/20220701/asos-1799563439.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, google, технологии