https://ria.ru/20220704/gaz-1800227733.html

В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа

В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа - РИА Новости, 04.07.2022

В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа

В Британии могут закрыть многие предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:14

2022-07-04T23:14

2022-07-04T23:19

экономика

россия

европа

норвегия

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Британии могут закрыть многие предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, пишет Financial Times.Крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива и чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.Непрерывная подача горючего имеет решающее значение для многих энергоемких процессов, в частности для производства стекла и керамики, напомнили авторы публикации.По словам обозревателей, до сих пор британские министры преуменьшали проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство. В правительстве настаивают, что этой зимой не будут вводить нормирование потребления газа. Экстренный план был основан на "крайне маловероятном" сценарии, при котором Россия перестанет снабжать топливом Европу, а затем Норвегия сократит транзит в Соединенное Королевство, говорится в статье.Однако английские эксперты обеспокоены, поскольку раньше во время интенсивных холодов Лондон закупал дополнительные объемы сырья у европейских государств. В Евросоюзе тем временем призвали фабрики и домохозяйства сократить потребление на случай прекращения импорта газа из России.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html

https://ria.ru/20220702/rubl-1799838760.html

россия

европа

норвегия

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, европа, норвегия, санкции в отношении россии, великобритания