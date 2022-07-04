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В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа - РИА Новости, 04.07.2022
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В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа
В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа - РИА Новости, 04.07.2022
В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа
В Британии могут закрыть многие предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T23:14
2022-07-04T23:19
экономика
россия
европа
норвегия
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Британии могут закрыть многие предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, пишет Financial Times.Крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива и чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.Непрерывная подача горючего имеет решающее значение для многих энергоемких процессов, в частности для производства стекла и керамики, напомнили авторы публикации.По словам обозревателей, до сих пор британские министры преуменьшали проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство. В правительстве настаивают, что этой зимой не будут вводить нормирование потребления газа. Экстренный план был основан на "крайне маловероятном" сценарии, при котором Россия перестанет снабжать топливом Европу, а затем Норвегия сократит транзит в Соединенное Королевство, говорится в статье.Однако английские эксперты обеспокоены, поскольку раньше во время интенсивных холодов Лондон закупал дополнительные объемы сырья у европейских государств. В Евросоюзе тем временем призвали фабрики и домохозяйства сократить потребление на случай прекращения импорта газа из России.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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экономика, россия, европа, норвегия, санкции в отношении россии, великобритания
23:14 04.07.2022 (обновлено: 23:19 04.07.2022)
 
В Британии ждут коллапса предприятий в случае нехватки российского газа

FT: в Британии могут закрыть многие предприятия в случае нехватки российского газа

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Британии могут закрыть многие предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, пишет Financial Times.
Крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива и чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.
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По словам обозревателей, до сих пор британские министры преуменьшали проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство. В правительстве настаивают, что этой зимой не будут вводить нормирование потребления газа. Экстренный план был основан на "крайне маловероятном" сценарии, при котором Россия перестанет снабжать топливом Европу, а затем Норвегия сократит транзит в Соединенное Королевство, говорится в статье.
Однако английские эксперты обеспокоены, поскольку раньше во время интенсивных холодов Лондон закупал дополнительные объемы сырья у европейских государств. В Евросоюзе тем временем призвали фабрики и домохозяйства сократить потребление на случай прекращения импорта газа из России.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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