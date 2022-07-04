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В Европе подорожал газ из-за забастовки в Норвегии, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
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В Европе подорожал газ из-за забастовки в Норвегии, сообщили СМИ
В Европе подорожал газ из-за забастовки в Норвегии, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
В Европе подорожал газ из-за забастовки в Норвегии, сообщили СМИ
Забастовка норвежских работников нефтегазового сектора, запланированная на вторник, уже сейчас привела к росту цен на газ в Европе, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:27
2022-07-04T15:27
цены на нефть
экономика
европа
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Забастовка норвежских работников нефтегазового сектора, запланированная на вторник, уже сейчас привела к росту цен на газ в Европе, передает агентство Блумберг.Как сообщила Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG), в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.В свою очередь, Блумберг сообщает, что фьючерсы на газ в Европе подорожали на 9,8% в понедельник, а за весь текущий год их стоимость увеличилась более чем в два раза. Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".При этом в ближайшей перспективе из-за сокращения предложения в нефтегазовом секторе может серьезно пострадать промышленность Германии. Об этом заявила глава немецкой федерации профсоюзов Ясмин Фахими в интервью изданию Bild am Sonntag, подчеркнув, что уже сейчас инфляция взлетела до рекордных значений, что может привести к серьезным потрясением в обществе и волнениям среди трудящихся. Как сообщает Блумберг, 35-40% общего потребления газа в ФРГ приходится на промышленность.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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цены на нефть, экономика, европа, владимир путин, россия, германия, saxo bank
15:27 04.07.2022
 
В Европе подорожал газ из-за забастовки в Норвегии, сообщили СМИ

Bloomberg: забастовка работников газового сектора в Норвегии вызвала рост цен на газ в ЕС

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Забастовка норвежских работников нефтегазового сектора, запланированная на вторник, уже сейчас привела к росту цен на газ в Европе, передает агентство Блумберг.
Как сообщила Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG), в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
15:17
В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России
В свою очередь, Блумберг сообщает, что фьючерсы на газ в Европе подорожали на 9,8% в понедельник, а за весь текущий год их стоимость увеличилась более чем в два раза. Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".
При этом в ближайшей перспективе из-за сокращения предложения в нефтегазовом секторе может серьезно пострадать промышленность Германии. Об этом заявила глава немецкой федерации профсоюзов Ясмин Фахими в интервью изданию Bild am Sonntag, подчеркнув, что уже сейчас инфляция взлетела до рекордных значений, что может привести к серьезным потрясением в обществе и волнениям среди трудящихся. Как сообщает Блумберг, 35-40% общего потребления газа в ФРГ приходится на промышленность.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
 
Цены на нефтьЭкономикаЕвропаВладимир ПутинРоссияГерманияSaxo Bank
 
 
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