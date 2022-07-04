https://ria.ru/20220704/gaz-1800110960.html

В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2"

В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.07.2022

В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2"

В Минэкономики Германии на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:31

2022-07-04T14:31

2022-07-04T14:31

экономика

германия

россия

северный поток — 2

в мире

природный газ

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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. В Минэкономики Германии на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации."Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод "Северный поток — 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации", - сказала на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство возможность изъятия газа из газопровода, например, в рамках национализации.Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток — 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".

https://ria.ru/20220704/turbiny-1800096847.html

https://ria.ru/20220704/gaz-1800081034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, северный поток — 2, в мире, природный газ