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В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.07.2022
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В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2"
В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.07.2022
В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2"
В Минэкономики Германии на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:31
2022-07-04T14:31
экономика
германия
россия
северный поток — 2
в мире
природный газ
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. В Минэкономики Германии на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации."Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод "Северный поток — 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации", - сказала на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство возможность изъятия газа из газопровода, например, в рамках национализации.Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток — 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
https://ria.ru/20220704/turbiny-1800096847.html
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экономика, германия, россия, северный поток — 2, в мире, природный газ
14:31 04.07.2022
 
В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2"

Представитель Минэкономики ФРГ Барон напомнила, что "Северный поток — 2" не сертифицирован

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. В Минэкономики Германии на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации.
"Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод "Северный поток — 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации", - сказала на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство возможность изъятия газа из газопровода, например, в рамках национализации.
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Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток — 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
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