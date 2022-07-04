В Германии объяснили, почему нельзя изъять газ из "Северного потока — 2"
Представитель Минэкономики ФРГ Барон напомнила, что "Северный поток — 2" не сертифицирован
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. В Минэкономики Германии на вопрос о возможности изъятия газа из "Северного потока — 2" напомнили, что газопровод не сертифицирован и не допущен к эксплуатации.
"Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод "Северный поток — 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации", - сказала на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство возможность изъятия газа из газопровода, например, в рамках национализации.
Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток — 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В Минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".