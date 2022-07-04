https://ria.ru/20220704/gaz-1800081034.html

"Газпром" призвал исключить конкуренцию экспорта трубопроводного газа и СПГ

"Газпром" призвал исключить конкуренцию экспорта трубопроводного газа и СПГ - РИА Новости, 04.07.2022

"Газпром" призвал исключить конкуренцию экспорта трубопроводного газа и СПГ

Между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:11

2022-07-04T13:11

2022-07-04T16:42

газпром

экономика

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними, причем одним из методов может стать таможенное регулирование, заявил замглавы департамента - начальник управления компании Кирил Полоус.Выступая в рамках круглого стола комитета Госдумы по энергетике на тему "Энергетическая стратегия России на период до 2050 года", он напомнил, что компания и раньше призывала правительство к созданию механизма координации экспорта трубопроводного газа из России и СПГ, однако до сих пор идея не была реализована."На наш взгляд, в текущих условиях, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, а именно приказ 172 президента РФ, разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение и сейчас, как никогда, такой механизм необходимо вводить", - сказал топ-менеджер "Газпрома"."Переводя это опять же на русский язык, торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейским контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли. Но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ, и тем самым уже возникает некая конкуренция, уже валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа из СПГ", - добавил он."Одним из возможных методов регулирования может являться таможенное регулирование, то есть в части создания неких экономических стимулов направления этого газа не в западном, а в восточном направлении. Потому что, действительно, с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины произведенного СПГ было поставлено в регионы поставки российского трубопроводного газа, который, как известно, облагается пошлиной, в отличие от СПГ ", - ответил Полоус на вопрос, каким компания видит возможный механизм регулирования.Кроме того, как напомнил замглавы департамента "Газпрома", введенные технологические санкции Запада крайне чувствительны для развития российской отрасли СПГ. Поэтому целесообразно оценить возможности реализации заявленных ранее в РФ амбициозных ориентиров по СПГ-проектам, чтобы минимизировать риски для оказываемой им господдержки. Также, как считает "Газпром", чтобы не проводить фрагментарные изменения законодательства РФ, необходимо установить универсальные требования ко всем экспортерам СПГ.

https://ria.ru/20220704/gaz-1800067103.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром, экономика, россия