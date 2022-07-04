https://ria.ru/20220704/gaz-1800067103.html

Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 04.07.2022

Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:32

2022-07-04T12:32

2022-07-04T13:08

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Так, торги фьючерсами на август по индексу TTF открылись на отметке почти 1630 долларов (рост на два процента к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара).После снижения почти до 1600 долларов стоимость вновь перешла к росту. Пока ценовой максимум составляет 1715 долларов (+7,4 процента).В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд били исторические рекорды из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.Исторический максимум в 3892 тысячи долларов был достигнут 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.

https://ria.ru/20220704/gaz-1800023724.html

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Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, экономика, европа, россия, цены