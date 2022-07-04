https://ria.ru/20220704/gaz-1800067103.html
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 04.07.2022
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:32
2022-07-04T12:32
2022-07-04T13:08
природный газ
в мире
экономика
европа
россия
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Так, торги фьючерсами на август по индексу TTF открылись на отметке почти 1630 долларов (рост на два процента к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара).После снижения почти до 1600 долларов стоимость вновь перешла к росту. Пока ценовой максимум составляет 1715 долларов (+7,4 процента).В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд били исторические рекорды из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.Исторический максимум в 3892 тысячи долларов был достигнут 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.
https://ria.ru/20220704/gaz-1800023724.html
https://ria.ru/20220704/evrosoyuz-1800015018.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, в мире, экономика, европа, россия, цены
12:32 04.07.2022 (обновлено: 13:08 04.07.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, торги фьючерсами на август по индексу TTF открылись на отметке почти 1630 долларов (рост на два процента к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара).
После снижения почти до 1600 долларов стоимость вновь перешла к росту. Пока ценовой максимум составляет 1715 долларов (+7,4 процента).
В начале марта газовые котировки в Европе
четыре дня подряд били исторические рекорды из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России
.
Исторический максимум в 3892 тысячи долларов был достигнут 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.
В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.