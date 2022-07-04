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Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 04.07.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 04.07.2022
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:32
2022-07-04T13:08
природный газ
в мире
экономика
европа
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цены
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Так, торги фьючерсами на август по индексу TTF открылись на отметке почти 1630 долларов (рост на два процента к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара).После снижения почти до 1600 долларов стоимость вновь перешла к росту. Пока ценовой максимум составляет 1715 долларов (+7,4 процента).В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд били исторические рекорды из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.Исторический максимум в 3892 тысячи долларов был достигнут 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.
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природный газ, в мире, экономика, европа, россия, цены
12:32 04.07.2022 (обновлено: 13:08 04.07.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, торги фьючерсами на август по индексу TTF открылись на отметке почти 1630 долларов (рост на два процента к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара).
После снижения почти до 1600 долларов стоимость вновь перешла к росту. Пока ценовой максимум составляет 1715 долларов (+7,4 процента).
В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд били исторические рекорды из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
10:33
Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца без поставок из России
Исторический максимум в 3892 тысячи долларов был достигнут 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.
В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
10:10
Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от влияния России
 
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