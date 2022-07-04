https://ria.ru/20220704/frantsisk-1800036798.html
Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев
Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев - РИА Новости, 04.07.2022
Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев
Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, передает агентство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:07
2022-07-04T11:07
2022-07-04T12:05
религия
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украина
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, передает агентство Рейтер."Я хотел бы поехать (на Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом", - заявил понтифик в интервью."И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину... Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
11:07 04.07.2022 (обновлено: 12:05 04.07.2022)
Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев
Папа римский Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев после визита в Канаду в июле