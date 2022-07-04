https://ria.ru/20220704/frantsisk-1800036798.html

Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев

Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев - РИА Новости, 04.07.2022

Папа Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев

Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, передает агентство... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:07

2022-07-04T11:07

2022-07-04T12:05

религия

в мире

украина

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, передает агентство Рейтер."Я хотел бы поехать (на Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом", - заявил понтифик в интервью."И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину... Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил он.

https://ria.ru/20220614/frantsisk-1795151263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан