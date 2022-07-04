https://ria.ru/20220704/flag-1800224604.html

В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный

В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный - РИА Новости, 05.07.2022

В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный

В Киеве признали, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-04T22:47

2022-07-04T22:47

2022-07-05T02:57

специальная военная операция на украине

украина

остров змеиный

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве признали, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк.Гуменюк призвала воспринимать свои ранние высказывания "метафорически"."Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать?" — добавила она.В четверг в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

https://ria.ru/20220701/zmeinyy-1799470914.html

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остров змеиный

донбасс

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украина, остров змеиный, ситуация в днр и лнр, донбасс, оон, россия, в мире, москва