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В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/flag-1800224604.html
В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный
В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный - РИА Новости, 05.07.2022
В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный
В Киеве признали, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-04T22:47
2022-07-05T02:57
специальная военная операция на украине
украина
остров змеиный
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве признали, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк.Гуменюк призвала воспринимать свои ранние высказывания "метафорически"."Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать?" — добавила она.В четверг в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
https://ria.ru/20220701/zmeinyy-1799470914.html
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остров змеиный
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украина, остров змеиный, ситуация в днр и лнр, донбасс, оон, россия, в мире, москва
22:47 04.07.2022 (обновлено: 02:57 05.07.2022)
 
В Киеве признали ложь об украинском флаге на острове Змеиный

Представитель минобороны Украины Гуменюк признала, что ВСУ не ставили флаг на Змеином

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве признали, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

"Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться", — сказала она телеканалу CNN.

Гуменюк призвала воспринимать свои ранние высказывания "метафорически".
"Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать?" — добавила она.
В четверг в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
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